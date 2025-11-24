7 trucuri pentru ca tu să arăți și să te simți mai bine în doar 7 zile

Nu crezi că e posibil așa ceva? Cu doar câteva trucuri și puțin efort te vei simți ca un alt om în doar 7 zile!

  de  ELLE
7 trucuri pentru ca tu să arăți și să te simți mai bine în doar 7 zile

Îți va plăcea așa de mult încât vei continua să aplici aceste mici secrete pentru a te păstra în formă. Iată, așadar, ce ar trebui să faci.

Trezește-te mai devreme și fă mișcare

Trezește-te cu cel puțin o jumătate de oră mai devreme și fă mișcarepilates, jogging sau orice altceva te energizează. Și asta înainte să îți deschizi telefonul, mailul sau să începi să te gândești la tot felul de probleme. Nu lăsa nimic să stea între tine și momentul tău de relaxare. Vei vedea că vei avea un tonus mai bun pe durata întregii zile.

Ia un mic dejun copios

Fă-ți timp pentru un mic dejun copios, bogat în fibre și proteine. Prepară-ți o omletă cu spanac proaspăt și ciuperci și un smoothie delicios. Îți va potoli senzația de foame și îți va da energie pentru întreaga zi.

Nu uita de igiena orală

Periază-ți dinții cu conștiinciozitate maximă în fiecare dimineață și seară. Nu îți neglija igiena orală. Nu numai că zâmbetul tău va fi mai frumos și respirația ta mai fresh, dar doar așa îți poți menține imunitatea la cote înalte. Și asta înseamnă mai puține vizite la doctor.

Mergi la sală de cel puțin 3 ori pe săptămână

Este important să ai un metabolism bun iar pentru asta trebuie să te apuci serios de sport. Îți tonifică musculatura, reduce riscul de osteoporoză și îți va da mai multă încredere în tine.

Răsfață-te cu o manichiură

O manichiură impecabilă, în culoarea ta preferată, sau niște bucle superbe proaspăt eliberate din mâna iscusită a unui hair-stylist. Este exact ce îți trebuie ca să te simți frumoasă și ca să îți dea o stare de optimism debordabil. Alege-ți o rochie într-o culoare îndrăzneață sau cu o croială atipică pentru tine, poate fi distractiv să ieși din zona de comfort.

Mănâncă mai multe legume

Consumul regulat de legume îți asigură un aport generos de fibre – acei fitonutrienți esențiali în prevenirea cancerului. În plus, îți dau și foarte multă energie! Adaugă legume în omleta de dimineață, în salata de la prânz sau ca și garnitură la cină. Poți adăuga condimente pentru mai multă savoare. Cine spune că o dietă sănătoasă trebuie să fie lipsită de gust?!

Mergi mai devreme la culcare

Dacă somnul este ultimul pe lista ta de priorități, atunci probabil că te simți lipsită de energie, tenul tău arată obosit și poate că ai și câteva kilograme în plus. Somnul insuficient determină organismul să producă mai mult cortizon, care duce la creșteri în greutate și instalarea unor boli dificil de gestionat cum este diabetul. Așa că încearcă să ajungi mai devreme în pat și să dormi 7-9 ore pe noapte. Întreg corpul îți va fi recunoscător și tu te vei simți din ce în ce mai bine.

Foto: Arhiva ELLE

