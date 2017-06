6 pasi de urmat in lupta impotriva zaharului

Atunci imagineaza-ti cate zaharuri se afla in produsele de panificatie sau in dulciuri.

Statisticile arata ca un roman consuma anual aproape 30 de kilograme de zahar, aproape dublu fata de media europeana, iar dependenta fata de acest produs se instaleaza inca din copilarie.

Din pacate consumul excesiv de zahar nu numai ca are repercusini la nivel fizic asupra corpul tau, aducandu-ti kilograme in plus, este vinovat si pentru boli ca obezitate, dibet, afectiuni cardiovasculare sau chiar cancer.

Fiind aproape omniprezent in produsele procesate, o detoxifiere completa este un proces complicat si care necesita multa vointa, insa nu este imposibil. Rezultate unei diete fara zahar se vor cunoste imediat, imbunatatindu-ti cu siguranta calitatea vietii.

Iata mai jos o serie de pasi pe care trebuie sa-i urmezi in lupta impotriva zaharului:

1. Taie raul de la radacina

In primul rand trebuie sa fii informata. Citeste despre nocivitatea zaharului, despre alimentele in care se gaseste, verifica etichetele produselor. Nu poti combate raul daca nu stii de unde vine.

De cele mai multe ori doar reducerea cantitatii de zaharuri din alimentatie nu este o solutie, raul trebuie inlaturat in totalitate, asa ca alege macar pentru o perioada de timp o dieta complet lipsita de zahar.

2. Atentie la fructe!

Desi ai impresia ca mananci sanatos si ca consumul de fructe iti aduce doar beneficii afla ca lucrurile nu stau chiar asa. Fructele contin un zahar natural numit fructoza care desi este mai putin nociv decat zaharoza, consumat in cantitati mari si la ore nepotrivite poate ajunge sa fie daunator.

Cu cat fructele au o cantitate mai mare de apa, cu atat au mai putina fructoza, de exemplu o portocala contine mai putin zahar decat o banana. Asa ca, mananca fructe in cantitati cat mai reduse si ai grija pe care le alegi!

3. Renunta la alcool

Ca si fructele, alcoolul reprezinta o sursa importanta de zahar. O jumatate de litru de bere poate contine pana la noua lingurite de zahar, iar un gin tonic pana la cinci lingurite.

Asa ca data viitoare cand iesi in oras, gandeste-te de doua ori inainte sa comanzi un cocktail si invata sa transformi apa in prietena ta cea mai buna. Adauga-i si o felie de lime si gustul nu va mai fi atat de fad.

4. Spune nu produselor rafinate!

Nu numai ca nu sunt sanatoase, fiind obtinute prin diverse metode nenaturale, dar contin si foarte multe substante nocive, inclusiv zahar.

Evita produsele rafinate fiindca nu vor face altceva decat sa iti saboteze lupta impotriva zaharului.

5. Adopta dieta Paleo

Acest stil de viata are ca principiu de baza un regim alimentar asemanator celui pe care il aveau stramosii nostrii in epoca de piatra. Produsele permise sunt carnea, fie ca e de pui, peste sau curcan. oualele, fructele si legumele, dar crescute in mod natural, fara ingrasaminte sau alti aditivi.

O astfel de dieta nu contine zahar, bazandu-se doar pe alimente integrale, neprocesate si te poate ajuta si in prevenirea mai multor boli ca obezitatea sau diabetul.

6. Alege sa folosesti substituti naturali ai zaharului

Cel mai recomandat este stevia, un produs complet natural, pe baza de plante si cu zero calorii. De asemenea ajuta la reducerea presiunii sangelui, la o mai buna functionare a pancreasului, a ficatului, dar si a splinei si este bogata in substante minerale.

