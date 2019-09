Toamna 2019: ce culori sunt la modă

În general când sunt întrebată ce culori se poartă în acest sezon, răspund clar: orice culori, contează doar cum le combini și look-ul general pe care îl obții. Ei bine, în această toamnă aș răsopunde diferit din simplul motiv că nuanțele puternice chiar au dominat podiumurile de modă. Și da, poartă în toamna 2019 un palton galben sau roșu fără rețineri. Lasă-le pe cele negre sau gri în debara și investește în culorile care sunt la modă în acest sezon.

Roșu

Indiferent dacă alegi o rochie roșie, un costum masculin roșu sau un palton oversized roșu, important este să ai curajul să le porți și să îți construiești un look total în această nuanță clasică, puternică și energică. Nimic nu este mai atrăgător decât roșul într-un decor rece de toamnă.

Galben

Pierpaolo Piciolli, designerul Valentino, a creat un look iconic, retro, cu un palton oversized și o pălărie super stylish în cel mai solar galben posibil. În cazul în care ți se pare too much (cu toate că nu este, mai ales pentru o fashionistă ca tine), atunci inspiră-te de la omul cel mai cool al momentului, Virgil Abloh și brandul său Off White, și poartă la următorul eveniment important o rochie lungă&sexy, evident, galbenă.

Verde

Costumele masculine sunt de regulă negre, gri sau glittery. Dar în acest sezon Clare Waight Keller a încălcat orice așa-zisă regulă și a creat cel mai spectaculos costum masculin verde cu umeri supradimensionați. Tu ce părere ai despre culorile la modă din toamna lui 2019?

Portocaliu

Iată că vorbim despre o altă culoare tipică unei veri toride, dar pe care designerii au exploatat-o în toamna 2019. Inspiră-te de la Marni, Versace sau Salvatore Ferragamo pentru trenciuri sau blazere atemporale. Și trebuie să ne crezi că nu te vei plictisi de această culoare nici sezoanele viitoare, așa că merită să investești într-o astfel de piesă.

