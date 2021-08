Seniori cu stil. Despre cum vârsta nu e un impediment când vine vorba de modă și asumare

Știi la fel de bine ca noi: cel mai des când întorci privirea după cineva pe stradă ca să surprinzi o asortare interesantă sau o asociere inspirată de accesorii, se întâmplă să fie către vreun cuplu de seniori cărora nu doar vârsta, ci și stilul le dă un șarm aparte. Și dacă nu ai mai văzut de mult timp persoane trecute de o anumită vârstă care să îți demonstreze că un stil bine conturat se construiește și se menține în timp, atunci îndreaptă-ți privirea spre Instagram: e locul perfect pentru seniori stylish, care dau lecții de modă unor armate de followers.

Cel mai bun exemplu în acest sens e, poate, Baddie Winkle. Deși nu ai vedea-o neapărat pe bunica ta îmbrăcându-se ca Helen Ruth Vanwinkle, nu ai cum să nu te binedispui (și să adaugi o brățară colorată din plastic oricărei ținute) după ce îi urmărești contul de Instagram, laolaltă cu milioane de followers care o adoră. Celebră pentru că a spus că sfatul pe care l-ar da acum celei care a fost în tinerețe ar fi să își asume mai multe riscuri, Baddie Winkle poate fi un model din punctul acesta de vedere pentru oricare dintre noi.

Daphne Selfe, pe de altă parte, nu a fost niciodată străină de lumea modei. Ba chiar se poate spune că e cel mai vârstnic supermodel al lumii, la peste 90 de ani. Ținutele ei de azi se împletesc, pe contul său de Instagram, cu cele dintr-o carieră care a debutat în 1949, deci fii sigură că Daphne are câteva secrete de stil pe care ai face bine să le afli.

Și Maye Musk este celebră ca model – și încă și mai celebră pentru că este mama miliardarului Elon Musk -, iar aparițiile ei pe podium sau în revistele de modă sunt notabile. Și nu doar pentru că împing plafonul de vârstă atins de obicei în industrie, ci și pentru că ne arată ce înseamnă să ai un stil impecabil la peste 70 de ani.

Tot din categoria modelelor face parte și Jan de Villeneuve, un model de succes în anii ’60, care a prezentat recent pentru Osman și Simone Rocha, și al cărei stil franțuzesc e o lecție de șic autentic și relaxat.

În schimb, Sarah Jane Adams e dovada perfectă a faptului că oamenii își asumă mai multe riscuri vestimentare și își permit să se distreze mai mult cu moda, pe măsură ce îmbătrânesc și devin seniori. Designerul de bijuterii nu se ferește, evident, de accesorii colorate, și nici de imprimeuri aparent contradictorii sau de volume exagerate.

Nici Jean și Valerie, prietenele din spatele contului Idiosyncratic Fashionistas, nu se feresc să își expună dragostea pentru tot ce este over the top, de la pălării la ochelari, și ne dau cu fiecare postare o lecție despre îndrăzneală, fie ea manifestată prin culoare sau prin infinite combinații monocrome de efect.

Grece Ghanem, în schimb, este echivalentul stilistic de peste 50 de ani al celor mai cool influenceri de modă ai momentului: are la îndemână cele mai râvnite piese și știe să le pună în valoare. Ce are în plus e o anume nonșalanță pe care doar maturitatea o poate aduce unei persoane.

Un caz cu totul aparte de seniori cu stil în reprezintă Gunther Krabbenhoft și Britt Kanja, care își asortează deseori între ei ținutele cu un touch retro și care par să se distreze de minune îmbrăcându-se. Chiar dacă outfit-urile pe care le poartă cei doi trimit mai des către zona costumelor, cei doi sunt dovada că nu trebuie să încetăm nicicând să fim aventuroși în relația noastră cu moda.

Desigur, din lista noastră nu puteau lipsi celebritățile. Despre Jane Fonda se pot spune multe lucruri și probabil că generații întregi de femei îi sunt recunoscătoare pentru vocea care a fost și continuă să fie, pentru autenticitatea activismului ei, pentru rolurile curajoase și, evident, și pentru acele casete cu exerciții fizice care ne-au ținut mamele în formă. Neobosită și după ce a trecut bine de 80 de ani, Jane Fonda are în continuare stil – chiar dacă a anunțat că renunță să-și mai cumpere haine. Activista pentru mediu și fondatoarea Fire Drill Fridays a decis ca ultima piesă care intră în garderoba ei să fie un palton roșu – și toată lumea își aduce aminte imaginile cu ea arestată în repetate rânduri la proteste, purtând deja iconicul palton.

Diane Keaton este o altă fashion icon cu ștate vechi. Până la urmă, cine o poate uita în Annie Hall, cu look-ul devenit de mult iconic? Ei bine, pentru cei care o cunosc abia acum, Keaton nu dezamăgește, pentru că este, la 75 de ani, una dintre cele mai stylish prezențe de pe Instagram.

Foto: Instagram

