S-a lansat 2night, noua colecție IzaVanDee, disponibilă exclusiv în magazinul Victoria Gallery!

Conceptul deja consacrat Băneasa Shopping City celebrează universul exclusivităților din lumea shopping-ului și completează natural binecunoscutul tagline „All in the Name of Fashion”, devenit deja sinonim cu Băneasa Shopping City. Cu peste 50 de brand-uri disponibile în exclusivitate și peste 350 de magazine, centrul comercial este locul în care au loc cele mai importante premiere din lumea modei și ale shopping-ului. Aici ajung pentru prima dată toate produsele care ulterior devin obiectul dorinței a mii de oameni, lansările de branduri în exclusivitate, colecțiile capsulă, produsele în ediție limitată sau experiențele unice de shopping ce se întâmplă în premieră la Băneasa Shopping City.

Miercuri, 9 octombrie, conceptul Băneasa Xclusive a continuat cu evenimentul prilejuit de prezența exclusivă a brandului IzaVanDee în portofoliul Victoria Gallery, exclusiv în Băneasa Shopping City! Victoria Gallery este un multibrand cu o abordare actuală a modei si o selecție modernă și contemporană. În selecția de peste 30 de brand-uri și designeri români se regăsesc piese vestimentare, bijuterii și accesorii ce completează garderoba oricui își dorește alternative la brandurile internaționale. Invitații s-au bucurat de colecție, un concert de vioară și de vibe-ul glam al evenimentului.

Povestea IzaVanDee a început în anul 2012, când designer-ul a avut forța necesară de a-și lansa propriul brand. IzaVanDee conturează imaginea unei femeie activă de carieră, soție, mamă, soră, fiică și prietenă reușind să facă față cu succes oricărei provocări. Strategia brand-ului se bazează pe un lifestyle contemporan, cu provocări zilnice în care femeia este piesa centrală evenimentelor vieții ei. Designerul oferă o viziune realistă, aplicabilă și multifuncționlă a pieselor pe care le creează.

În acest sezon, colecția 2night semnată IzaVanDee descrie femeia misterioasă și îndrăzneață, definită prin forța extraordinară de a se reinventa. Colecția este caracterizată prin volumetrii exagerate, tăieturi asimetrice, materiale prețioase și culorile puternice.

Despre Băneasa Shopping City și Băneasa Xclusive

Băneasa Xclusive este conceptul Băneasa Shopping City care își propune să aducă împreună toate exclusivitățile oferite de Băneasa Shopping City, reunind lansări de brand-uri în exclusivitate, colecții-capsulă în premieră, produse în ediție limitată și experiențe unice de shopping.

Centrul comercial Băneasa Shopping City este lider pe piața românească de fashion și entertainment, oferind clienților săi un mix unic de brand-uri care poate satisface şi cele mai exigente dorințe în materie de shopping, de la cele de renume internațional, la magazine ale designerilor români, precum și o varietate de restaurante rafinate și cafenele. Centrul comercial include și o zonă impresionantă de divertisment, MaxFun, MaxBet și Grand Entertainment, ce cuprinde: Grand Cinema & More, singurul cinematograf din România echipat cu tehnologia revoluționară Dolby Atmos în sala Grand Ultra, care oferă cinefililor săi cele mai înalte standarde video şi audio. Aceste caracteristici sunt menite să asigure confortul clienților şi transformă Băneasa Shopping City în destinația exclusivistă de shopping, relaxare și entertainment a României.

