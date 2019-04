Operațiunea Dulapul cu actrița Ioana Blaj

Ioana Blaj ne aștepta acasă la ea, într-un trening über-cool, cu Tudor, băiatul ei de un an, care ar vrea să își petreacă fiecare clipă în brațele mamei sale.



„În timpul zilei mă îmbrac extrem de casual, ador treningurile, tenișii sau bocancii. Dar am momente în care am chef să mă schimb total, să mă transform și să port ceva super-galm. Și chiar asta fac! Cotrobăi prin garderobă și îmi compun o altă ținută!”, îmi spune Ioana, primul lucru de cum începem să vorbim.

Piesa de rezistență din garderoba ei este un sacou supradimensionat, semnat Maison Margiela de la magazinul Entrance: „Sincer, nu mai am nevoie de nici un alt sacou, acesta este perfect și sigur nu va ieși din modă prea curând. Îmi place să îl asortez cu ținute de seară, dar și cu o pereche de jeanși și teniși”.

Ioana Blaj nu obișnuiește să poarte bijuterii aproape deloc: „Nu sunt pasionată de bijuterii, și asta nu pentru că nu mi-ar plăcea să le port, dar cred că nu am știut să îmi dezvolt cultul pentru acestea. În schimb, nu mă despart de brățările mele de la Malvensky primite de la cei dragi, care au semnificații speciale”.

Ioana face cel mai des shopping online, deoarece, atunci când călătorește, preferă să descopere culturile locurilor pe care le vizitează, istoria acestora sau peisajele și nu să își petreacă timpul prin magazine. „Totuși, am un loc favorit de shopping, pe care îl frecventez destul de des și se află chiar în București, magazinul Entrance, îmi mărturisește Ioana Blaj. Înainte să ne despărțim, Ioana a ținut să îmi mai spună că nu se ghidează niciodată după tendințe, ci se îmbracă după cum simte!

Fashion Advice:

Când te uiți în oglindă dimineața, zâmbește! Acum, că ai făcut asta, ia zâmbetul cu tine, deschide dulapul, îmbracă-te așa cum simți și ziua poate începe!

Essential buys:

Sneakerși.

Jeanși.

Tricouri.

Fotografii: Christian Tudose

