Cum porți jeanșii în 2021?

Cine mă cunoaște știe deja relația de dragoste pe care o am cu jeanșii de ani de zile. Sunt foarte puține zile într-un an în care nu port jeanși, asta e sigur. Așadar pot spune că am experimentat enorm de multe idei și ținute legate de jeanși clasici, cool, baggy, skinny, boyfriend, etc.

Nu evit să port jeanși nici atunci când trebuie să îmi compun o ținută pentru seară. Nu cred în conceptul (învechit) că nu poți purta jeanși la operă, spre exemplu. Ba da, poți, atâta vreme cât îi stilizezi într-un mod adecvat cum ar fi cu un blazer cu guler din mătase, o pereche de sandale din catifea și o bijuterie masivă.

Jeanșii pot deveni prețioși în funcție de styling-ul pe care îl alegi, așadar nu te teme și fii cât mai creativă cu jeanșii tăi în 2021!

Iată câteva tipsuri care sper să te ajute și să îți dea idei.

1. Customizează-ți singură jeanșii!

Inspiră-te din show-ul Maison Margiela și taie-ți singură jeanșii așa cum îți place. Asta nu înseamnă că vor deveni prea casual, ci ținuta ta va fi creativă și unică.

2. Cum porți jeanșii cu bocanci ?

Acum câțiva ani jeanșii erau introduși înăuntrul bocancilor, indiferent dacă erau skinny sau baggy. Ei bine, acum, cel mai cool este să îți tai sau să îți sufleci jeanșii astfel încît să se întrezărească doar bocancii tăi cool & stylish.

3. Uimește-ți audiența!

Alege o pereche de jeanși clasici pe care să îi asortezi cu ceva total neașteptat cum ar fi un blazer oversized din paiete colorate și o pereche de pantofi în aceeași nuanță. Nu uita însă că atunci când porți o astfel de ținută și atitudinea ta trebuie sa fie pe măsură. Așa că fii încrezătoare și poartă-ți outfitul cu mândrie. Inspiră-i și pe ceilalți!

