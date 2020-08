6 cele mai confortabile modele de pantofi pentru noul sezon

Ne-am bucurat de vară, dar te asigur că ai de ce să te bucuri și de noul sezon. Sau cel puțin picioarele tale. Pentru că odată cu venirea toamnei te așteaptă câteva noi trenduri în materie de pantofi care nu sunt numai ultra stylish, ci și foarte confortabile.

Pantofii confortabili au, de obicei, un lucru în comun: nu au toc, unul foarte mic sau platformă. Acest lucru este valabil și pentru multe dintre tendințele de încălțăminte pentru toamna anului 2020. Și nu te gândi că variantele plate trebuie să fie exclusiv sport sau casual. Există numeroase variante fără toc care sunt elegante și cochete. Unul exemplu ar fi pantofii Mary Jane, cu alura lor retro preppy pe care-i i-au reinterpretat, printre alții și Gucci, Christian Dior sau Thom Browne.

Același stil preppy se regăsește și la loafer-ii cu sau fără franjuri care aduc cu ușurință aminte de clasicii pantofi ai vechilor uniforme școlare. Pe podiumuri au fost văzuți la brand-uri precum Lacoste, Prada, Gucci, Margaret Howell, Versace sau Giambatista Valli.

Balerinii sunt și ei o tendință puternică pentru noul sezon. Dar atenție, numai variantele cu vârf ascuțit și cu detalii care-i transformă în piese statement. Fie că alegi un model cu baretă precum cei de la Marc Jacobs, din blană ca la J.W. Anderson sau cu lanț cum a propus Simone Rocha, vei găsi cu siguranță ceva și pe stilul tău.

Bineînțeles că există și o varietate mare de cizme. Bocancii chunky care au fost la mare căutare anul trecut rămân în continuare în tendințe, dar clasicele chelsea boots sunt înlocuite acum de botine western reinterpretate, cum ar fi cele cu vârf pătrat de la Bottega Veneta.

Last, but not least, pantofii sport, cu siguranță cele mai confortabile și versatile încălțări dintre toate, rămân și ei în trend. Eu îți recomand o variantă pe alb cu închidere velcro cum a propus Nicolas Ghesquière pentru Louis Vuitton, care nu numai că te pot însoți pe tot parcursul zilei, chiar și seara alături de o rochie sparkly cu paiete, ci care vor aduce și un suflu fresh în garderoba ta.

Foto: Imaxtree

