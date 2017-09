Cele mai cool show-uri de la New York Fashion Week

Tocmai s-a incheiat saptamana modei de la New York si toata lumea se muta la Londra. Acolo vom fi si Roxana Voloseniuc si cu mine asa ca „stay tuned“!

Am selectat 13 dintre cele mai relevante colectii prezentate de designerii americani, pe scurt am incercat sa facem un rezumat al saptamanii care tocmai a trecut.

Michael Kors a decis ca e nevoie de putina relaxare in moda asa ca a propus tinute usor de purtat, comode, folosind texturi precum casmirul si bumbacul decolorat si.. flip-flops! Inca un truc pe care l-a folosit Kors si sigur va fi unul dintre trend-urile principale ale verii 2008: no make-up! Michael Kors a trimis toate fetele extrem de naturale pe podium!

Jeremy Scott, care tocmai a sarbatorit 20 de ani de existenta a brandului sau, a prezentat o colectie cu mult umor, in stilul caracateristic. De fapt, el a fost primul care a avut curajul sa nu ia mereu moda in serios si sa o scoata din acel cliseu in care aceasta se adresa doar oamenilor bogati.

Marc Jacobs a venit cu o colectie extrem de vesela, culorile puternice, croielile oversized si imprimeurile cu margarete imense sunt elemente care te binedispun. Muzica a lipsit cu totul de la acest show si, cu toate astea, toata lumea a iesit cu zambetul pe buze iar Jacobs a strabatut la final podiumul alergand cat a putut de repede.

Monse, Brock Collection si Zimmerman sunt trei case de moda care merita urmarite. Monse pentru croielile inedite si stylingul extrem de creativ, Brock Collection si Zimmermann pentru rochiile „easy to wear“, tipic californiene.

Dupa prima saptamana de Fahion Week putem spune ca se poarta culorile puternice si un stil relaxat! Urmeaza sa vedem ce ne propun si designerii europeni.

Foto: Imaxtree