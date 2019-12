Cei mai spectaculoși pantofi ai lunii

Ce ar fi o ținută fără accesorii? Iar aici mă refer în mod special la pantofi, care au darul de a transforma și cel mai banal look! Eu una îi consider adevărate piese de colecție, iar modelele pe care le-am achiziționat de-a lungul anilor mă scot și acum din orice încurcătură, mai ales când nu am nicio inspirație la nivel de haine.

Cum este luna decembrie, care implicit aduce tot felul de ocazii în care avem nevoie de un accent stylish & edgy în materie de pantofi, am pregătit o selecție de pantofi-bijuterie care merg în orice permutare și cu care poți apela și la cel mai simplu mix de pantaloni negri și un tricou fără să renunți la o notă elegantă!

Foto: PR

