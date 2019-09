Ce piese de toamnă se găsesc în wishlist-ul editorilor ELLE

Fashion editorii ELLE îți împărtășesc care sunt piesele pe care le adoră toamna aceasta:

Domnica Mărgescu – Fashion Director

În fiecare toamnă adun piese care mă obsedează și pe care simt că le-aș purta o viață. Iată ce se află în wishlist-ul meu în acest sezon.

Trebuie să recunosc că acum câțiva ani rupeam pagini din reviste cu piesele pe care mi le doream și apoi începeam să le caut când plecam la fashion week-uri, sau, rugam prieteni să alerge după ele daca auzeam ca pleacă prin capitalele modei. Acum, Instagramul meu are la secțiunea Saved toate piesele pe care mi le doresc. Și, fiind asa de usor sa le adun pe toate la un loc, evident am strâns mult prea multe. Am selectat doar șase dintre acestea, pe cele pe care mi le doresc cu ardoare.

1. Maleta cu spatele gol de la Peter Do @the.peterdo

Peter Do a lucrat alături de Phoebe Philo la Celine și a continuat direcția lui acesteia, pe scurt îmi plac toate creațiile sale.

2. Sandalele din cristale de la Prada @bergdorfs

Datorită faptului ca tocul lor nu este nici atât de mare și nici atât de subțire aș putea sa le port și în timpul zilei cu o pereche de jeanși și un pulover gri, oversized din cașmir.

3. Boxerii masculini de la Alexander Wang @alexanderwangny

Mi se par extrem de sexy mai ales dacă restul ținutei este în același registru masculin.

4. Colierele din aur de la Laura Lombardi @lauralombardi

Nu am purtat bijuterii aurii niciodatî. Dar iată ca la 40 de ani mi s-a schimbat percepția asupra acestora. Le-aș asorta însă exclusiv cu tricouri albe sau pulovere gri, la baza gâtului, din cașmir.

5. Puloverul negru de la Joseph @mytheresa.com

Am decis să investesc într-un pulover tăiat impecabil, oversized, care nu va ieși niciodată din modă. O ținută all black este mereu o opțiune pentru mine.

6. Geanta Chanel @scandinavianfashions

Recunosc ca geanta Chanel este de cel puțin 10 ani în wishlist-ul meu și încă nu am achizitionat-o. Cred însă că anul acesta o voi face. Este piesa cea mai versatilă care se potrivește oricărui context vestimentar.

Cristina Crăciun – Fashion Editor

Dacă până acum acest wishlist de piese de toamnă cuprindea mai multe brand-uri sau era mult mai diversificat, iată că în acest sezon am făcut o pasiune pentru absolut tot ce poartă semnătura Bottega Veneta.

Confruntată cu întrebarea Ce piese de toamnă se găsesc în wishlist-ul meu, am constatat că de fapt singurele piese care mă fac să suspin cu adevărat în momentul de față sunt creațiile Bottega Veneta.

Dacă urmărești moda străzii la nivel internațional, ai observat deja tag-ul către casa de modă italiană la aproape oricine are un cuvânt de spus din acest punct de vedere. Poate te-a surprins această in-vazie de plicuri sau sandale Bottega Veneta, mai ales că acest brand era deja de ceva timp într-un con de umbră.

Total s-a schimbat acum un an, când Daniel Lee a fost numit în funcția de director de creație. Lee a venit după ani de zile în care a fost mâna dreapta a lui Phoebe Philo la Celine, deci dacă simți că estetica lui se apropie de cea Celine, aceasta este explicația si probabil și unul intre motivele pentru care și pe mine m-a cucerit din prima. Însă designerul a știut cum să ia elementele distincte ale vas-tei istorii Bottega Veneta și să le transpună în creații care emană un aer de forță, însă sunt același timp fragile și feminine.

Bref, wishlist-ul meu pentru această toamnă este plin de piese semnate Bottega Veneta, fie că vorbim de cureaua cu cataramă metalică oversized, fusta din piele, clutch-ul supradimensionat sau sandalele cu talpa pătrată, extrem de grafice, I want them all!

Maurice Munteanu – Fashion Editor

Treaba stă în felul următor – în fiecare sezon îmi propun să nu mai cumpăr nimic, dar absolut nimic, și sfârșesc prin a achiziționa o geantă (pe care o port de câteva ori), o pereche de pantofi (pe care o port o singură dată) etc.

Prietena mea Simone consideră asta o pagubă absolută și e convinsă că cel mai înțelept lucru ar fi să investesc în câteva garsoniere, pe care să le închiriez.

Chiar și așa, cu ceva trebuie să mă îmbrac. Bref, uite ce port sezonul ăsta:

1. Jeanșii mei preferați de la A.P.C., pe care îi port de cel puțin 15 ani; cei din denim japonez netratat;

2. Trenciul clasic de la Acne Studios – despre care știu că îl voi purta și peste 5 ani;

3. Pouch-ul de la Jil Sander – poate fi purtat în bandulieră și e alegerea perfectă pentru serile în care nu ai chef să cari după tine o geantă;

4. Geanta din piele împletită de la Loewe – noua mea obsesie!

5. Ghetele de la Marni – arată super cool și cu raiați, și cu jeanși, dar și cu pantaloni clasici din stofă.

