Calendarul Pirelli 2018, realizat de Tim Walker, a fost lansat oficial

Calendarul Pirelli 2018, supranumit „The Cal” a fost lansat la New York. De la prima editie din 1964, acest calendar a reusit sa starneasca mereu discutii si controverse.

Calendarul Pirelli 2018 a fost realizat de Tim Walker, sub coordonarea lui Edward Enninful, noul redactor sef al Vogue UK si se pare ca editia aceasta isi propune sa avanseze cauza diversitatii rasiale utilizand numai modele de culoare.

Tom Walker este cunoscut pentru editorialele lui suprarealiste, iar acest calendar este influentat puternic de iconicele ilustratii ale lui Sir John Tenniel pentru Alice in Wonderland, cartea lui Lewis Carroll.

”Alice [povestea] a fost spusa de multe ori”, a declarat Tim Walker „si cred ca am vrut sa ajung la geneza imaginatiei din spatele lui Lewis Carrol, pentru a o putea spune din nou, de la inceput. Am vrut sa gasesc un unghi diferit si original”. „Nu am vrut sa fiu influentat de interpretarea Disney sau de cea a lui Tim Burton, am vrut sa ma intorc la esenta imaginatiei, ceea ce el a facut cand i-a dat ilustratiile lui John Tenniel pentru a le interpreta”, a adaugat fotograful despre Calendarul Pirelli 2018.

In aceasta interpretare contemporana a povestii, Naomi Campbell, alaturi de Sean Combs, este cea care taie capete, Lupita Nyong’o este un harciog, Whoopi Goldberg este Ducesa, Sasha Lane este Iepurele de Martie, iar feminista Adwoa Aboah este Tweedledee. Iar daca te intrebai cine joaca rolul Reginei de cupa, ei bine, e vorba despre nimeni altul decat Ru Paul, drag queen si vedeta TV.

Alice este intruchipata in calendar de modelul sudanezo-australian Duckie Thot, iar un rol special il are Printesa de cupa, un personaj care nu exista in carte, dar care a fost creat anume de Tim Walker, gandindu-se la Thando Hopa, model (si avocata specializata in cazurile de abuz sexual) din Africa de Sud, cunoscuta pentru conditia pielii ei, care i-a provocat o depigmentare totala.

Este a doua editie a Calendarului Pirelli care are un casting exclusiv de culoare. Prima editie a fost lansata in 1987, insa atunci a fost vorba exclusiv de modele de culoare.

Diversitatea pe care o promoveaza astazi calendarul Pirelli 2018 a fost explicata foarte simplu de Edward Enninful: „Incluzivitatea este parte din conversatiile noastre asa cum nu a mai fost niciodata, si merge dincolo de alb si de negru.Vorbim despre toate credintele, despre toate culorile, toate dimensiunile si despre oameni traindu-si propriile adevaruri. Conversatia aceasta este starnita si de revolutia digitala, care a dat tuturor oportunitatea de a avea o voce, dar si de o noua generatie care refuza compromisul si vrea raspunsuri la intrebari care conteaza. Data fiind situatia de astazi din lume, pare ca toti am cazut dupa iepure, intr-o gaura. Pentru mine, sa spun altfel povestea lui Alice, pentru lumea moderna, a fost proiectul perfect, mai cu seama dupa ce am ales casting-ul.“

Foto: Pirelli