Azzedine Alaia si rochiile sale memorabile

Inainte de a vedea imagini cu rochiile noastre preferate create de tunisianul Azzedine Alaia și purtate de cele mai cool vedete, as vrea sa va marturisesc momentul meu personal petrecut alaturi de marele designer.

In 2012, am avut privilegiul sa il intalnesc pe Alaia chiar la el acasa, pe Rue de Moussy, in Paris. De fapt, totul se intampla la el acasa: acolo avea atelierul, acolo isi organiza show-urile de moda (extrem de restranse), tot acolo invita prieteni (din lumea modei) la masa, in celebra sa bucatarie și tot acolo, la parterul imobilului, se afla si boutique-ul sau (extrem de aglomerat zi de zi). Avea și opt pisici, trei caini si o bufnita, personaje foarte importante in viata lui!

Sa ma intorc, insa, la povestea mea. Am intrat in atelierul maestrului si in primul moment am zarit-o pe Victoire de Castellane care proba cateva rochii. Apoi, m-am napustit sa vad colectia de toamna-iarna 2012/2013, care, tin minte si acum, m-a impresionat datorita pieselor din blana de ponei lucrate impecabil. Plimbandu-ma printre hainele spectaculoase, l-am zarit pe Alaia, lucru la care nu ma asteptam, chiar daca, practic, ma aflam la el in atelier! Designerul se afla in fata unei mese vechi de croitorie si facea modificari cu creta pe o pereche de pantaloni care urma sa fie croita. Incredibil! Alaia insusi facea aceste lucruri, fara nici un asistent! Cand m-a vazut, a ridicat ochii si mi-a spus ca seman cu Isabella Rosellini in tinerete, lucru care m-a flatat teribil, m-a facut sa rosesc si sa nu mai pot scoate nici un cuvant!

Alaia va lasa un gol in lumea modei, toti vom simti lipsa rochiile sale care se deschideau ca florile si infloreau pe corpurile femeilor. Norocul este ca a lasat o mostenire imensa pentru toti designerii tineri.

Foto: Instagram