7 cele mai cool modele de costume de baie întregi sub 300 lei

Nu dispera, vara nu a trecut și chiar dacă în momentul de față nu ai un plan concret pentru vacanță, nu știi niciodată când se va ivi ocazia. Tocmai de aceea e bine să fii pregătită din timp și să știi de unde și ce poți alege.

Iar dacă nu se va ivi ocazia, plajă se poate face și în curte sau la piscină, iar un costum de baie poate fi purtat nu numai în acest scop, ci și ca body. În plus, un pic de shopping nu strică niciodată, din contră, face bine moralului. În acest sens, ți-am pregătit o selecție cu cele mai cool costume de baie întregi sub 300 de lei.

Asimetric

Un favorit al sezonului, costumul de baie asimetric poate fi purtat nu numai la plajă sau piscină, ci și pe post de body în timpul zilei, cu o pereche de jeans albi și sandale plate.

Costum de baie din poliamidă, COS, 59 euro

Cu buline

Unul dintre printurile hit ale acestei veri, bulinele se pretează nu numai pe rochii și topuri, ci și pe costume de baie întregi, pentru un look grafic, de impact.

Costum de baie din poliamidă, Mango, 199,90 lei

Retro

Dacă ești genul clasic, alege o variantă cu accente retro, într-o nuanță caldă de bej, cu nasturi ornamentali pe centru, pe care o vei putea purta oricând și cu o fustă sau cu o pereche de jeans.

Costum de baie din poliamidă, Other Stories, 59 euro

Clasic

La fel ca the little black dress, un costum de baie întreg negru este un must în orice garderobă. Va arăta impecabil cu o pălărie din paie cu boruri largi și accesorii masive aurii sau din lemn.

Costum de baie din poliamidă, Zara, 129,90 lei

Cu print tropical

Pentru a te simți mai aproape de o destinație exotică, nu trebuie neapărat să pleci într-o vacanță, ci pur și simplu să-ți achiziționezi un costum de baie cu print tropical, foarte modern în acest sezon.

Costum de baie din poliester reciclat, Pull&Bear, 99,90 lei

Sport

Pentru înot sau activități sportive nautice precum surf, wake-boarding sau kite, printre altele, ai nevoie de un costum de baie practic și rezistent care să-ți ofere o totală libertate de mișcare și să nu te incomodeze în niciun fel.

Costum de baie din poliester, H&M, 139,99 lei

Decupat

Cele mai curajoase, care se simt sigure pe fizicul lor, nu au timidități și își doresc o alură sexy pot opta oricând pentru un costum de baie cu decupaje, care va atrage cu siguranță toate privirile.

Costum de baie din poliamidă, Bershka, 99,90 lei

Foto: Instagram, PR

