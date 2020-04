24 de ore în izolare cu… Ada Condeescu

Actriței Ada Condeescu îi lipsesc cel mai mult în izolare prietenii, teatrul, cafeaua de lângă casă și restaurantele preferate.

1. La ce oră te trezești dimineața?

În jur de 8, când se trezește fetița mea.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Dimineața îmi curăț tenul cu o loțiune micelară apoi aplic o cremă lejeră de hidratare. În timpul zilei, folosesc sprayuri tonice, din ingrediente naturale, atunci când mă simt obosită. Seara, îmi fac măști sau fac un peeling simplu și hidratez apoi cu un ulei, câteva picături, pentru ca pielea să fie catifelată a doua zi.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Uneori mult mai ocupat decat atunci când nu eram în izolare și îmi permiteam să fac ce vreau. Mă ocup de fetița mea cam tot timpul, încerc să o fac să nu simtă lipsa copiilor și a parcului, citim, facem puzzle, desenăm, și ieșim în grădina din spatele casei împreună cu noul cățeluș pe care îl avem. Nu îi pun desene animate decât foarte rar, doar filme Disney pe care și eu le iubesc de mică. Când ea își face de lucru singură, fac curat și gătesc, sau grădinăresc pe balcon, lucruri care îmi plac și mă relaxează, și, mai nou, am început să mut mobila prin casă. Ziua nu am deloc timp pentru mine, pentru ca ea nu doarme la prânz, așa că singurul regret este că seara nu mai am energia sau starea necesară ca să citesc. Prefer filmele sau documentarele.

4. Care este meniul tău favorit home made?

Sunt multe. Ne place să mâncăm carne, așa că, în general retetele mele se bazează pe asta. Sosul ragu este preferatul meu, ciorba de berbecuț cu toate verdețurile de primăvară sau tajinul de miel.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Orhan Pamuk este unul din autorii mei preferați, sper să termin unul dintre romanele lui până la finalul carantinei. Apoi mă așteaptă „De Profundis” a lui Oscar Wilde.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Joker, Birdman, The Two Popes.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Îmi place liniștea în general, sunt fericită că, unde locuiesc, se aud rar mașini ci mai mult păsările sau vântul. Îmi place să stau în fotoliu, să privesc pe geam și să ascult liniștea.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Cea mai lejeră posibil! Haine largi, în care să mă pierd și părul strâns.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Instagramul în principal.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu soțul meu care se duce la birou. Nu stau pe telefon în prezența fetiței mele, așa că nu prea am timp de vorbit.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Contul CNN.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Informațiile mi le adun doar din online, de pe site-ul românesc Digi24, și de pe cele internationale, CNN, BBC sau NYTimes. Nu am cablu Tv și nici nu îmi place să citesc multe știri, mi se pare că mi-aș pierde timpul, extrag doar lucrurile esențiale.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Cred că cel imediat de după dimineață, când fetița mea și cu mine începem ziua de joacă!

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Prietenii, teatrul, cafeaua de lângă casă și restaurantele preferate.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Sa fiți răbdători, să încercați feluri de mâncare diferite, să vă uitați la filmele bune pe care le-ați amânat mereu și să stați voi cu voi înșivă luând asta ca pe un exercițiu de introspecție.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Să se bucure de aceste zile, săptămâni de liniște și să privească viitorul cu mai multă responsabilitate și simplitate.

Fun QUIZ

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Nu se pot desparți!

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Cafea

6. Filme sau seriale? Filme

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro