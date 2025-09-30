Poza perfectă? E deja în buzunarul tău, cu OPPO Reno14 și funcția sa AI Editor 2.0

Alergăm după momente perfecte, navigăm printr-un ocean de conținut online și căutăm mereu acea idee care să ne facă unici. Unghiul impecabil, lumina care nu are nevoie de filtre, acel detaliu capabil să transforme banalul în ceva spectaculos. 

  de  ELLE
Poza perfectă? E deja în buzunarul tău, cu OPPO Reno14 și funcția sa AI Editor 2.0

Îți sună familiar? Probabil ai simțit-o și tu, fie că ești creator de conținut, fie că fotografiezi din pură pasiune.

Avem, însă, o veste bună: căutarea pozei perfecte se încheie aici. Arta fotografiei și-a găsit un nou partener pe măsură.

Cu noul smartphone OPPO Reno14, perfecțiunea vizuală devine accesibilă la o simplă atingere.

Dotat cu funcția AI Editor 2.0, o adevărată revelație în materie de editare digitală, OPPO Reno14 face ca fiecare fotografie să arate impecabil, fără să mai depinzi de aplicații externe sau filtre complicate.

Funcțiile AI care fac diferența

Ceea ce înainte însemna ore de editare și zeci de aplicații descărcate, acum se rezolvă instant.

Cu AI Perfect Shot, fiecare cadru devine clar și luminos, chiar și atunci când lumina nu e de partea ta sau când surprinzi un moment spontan. Funcția Unblur repară fotografiile tremurate, iar Reflection Remover elimină reflexiile supărătoare din vitrine, oglinzi sau ecrane, pentru o imagine curată și profesionistă.

OPPO Reno14, partenerul tău creativ

Pe măsură ce tehnologia avansează, viața ni se simplifică, dar, paradoxal, pare să se și complice. Cu cât avem mai multe nevoi, cu atât descărcăm mai multe aplicații. Iar editarea vizuală, de la crop-uri la filtre și ajustări de lumină, poate deveni rapid o corvoadă digitală.

Cu AI Editor 2.0, telefonul elimină nevoia de aplicații externe și face ajustările singur. Mai mult, optimizează automat fotografiile pentru orice platformă: 1:1 pentru Instagram, 16:9 pentru stories și reels sau 3:4 pentru albumele personale.

E ca și cum ai avea propriul fotograf profesionist

Gândește-te la acel prieten care știe mereu să îți surprindă unghiul bun, lumina perfectă și vibe-ul potrivit. Exact asta face OPPO Reno14, doar că este mereu cu tine și gândește mai repede decât un specialist în editare foto.

Fie că îți fotografiezi outfitul preferat, pregătești un flatlay de beauty pentru feed sau surprinzi un moment spontan la o petrecere, telefonul ajustează automat cadrele pentru ca povestea ta să strălucească. AI Editor 2.0 lucrează în culise și transformă fiecare imagine într-un instantaneu gata de publicat, fără filtre sau retușuri suplimentare.

Mai mult decât un smartphone

Într-un prezent în care imaginea a devenit limbaj universal, telefonul tău nu mai este doar un gadget. Devine partenerul tău creativ, cel care îți oferă libertatea să trăiești momentul, în timp ce el se ocupă ca amintirile să rămână impecabile.

Cei care caută creativitate, spontaneitate și perfecțiune vizuală fără efort își găsesc răspunsul în noul OPPO Reno14. Pentru că, uneori, tot ce ai nevoie ca să te exprimi autentic este un telefon care știe să vadă lumea așa cum o vezi tu. Sau chiar puțin mai frumos.

Foto credit: Tibi Vîntur

