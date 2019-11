Tot ce trebuie să știi despre machiaj la 30 de ani

De la produsele esențiale de make-up pe care trebuie să le ai, la trucuri de frumusețe, Ioana Stratulat, Dana Argeșan și Cristian Buca, îți dezvăluie tot ce trebuie să știi în materie de beauty odată ce ai trecut de 30 de ani. Însă, dincolo de aceste sfaturi, trebuie să știi că frumusețea nu are vârstă și că cel mai bun make-up pe care îl poți purta este alcătuit din doar două elemente: încredere și iubire de sine.

Produsele must have de make-up pe care o femeie de 30 de ani trebuie să le aibă

Ioana Stratulat mizează pe doar două produse: un anticearcăn bun și un ruj roșu. Dana adaugă la această listă un iluminator, un fond de ten cu o textură extrem de lejeră, un dermatograf, iar pentru a masca micile defecte – un corector.

Ce nuanțe si texturi de fard de ochi e indicat să folosești la 30 de ani

Cristian și Dana recomandă femeilor de 30 de ani să folosească farduri de ochi în tonuri naturale, de bej și maro. În ceea ce privește textura acestora, dacă primele riduri încep să se întrezărească, ar trebui să le eviți pe cele sidefate sau glittery, fiindcă există riscul că acestea să se strângă inestetic în jurul ochilor.

Nuanțele potrivite de blush

Folosirea unui blush este cel mai ușor truc prin care îi poți da chipului tău un aspect fresh și o prospețime naturală. Aplicarea unui fard de obraz în nuanțe de roz sau peachy îți va șterge în mod miraculos semnele de oboseală de pe chip și îți va oferi luminozitate.

Cum maschezi imperfecțiunile tenului

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, producția de colagen începe să scadă. Așa că, după 30 de ani, pielea își pierde din elasticitate, iar asta favorizează apariția ridurilor. Pielea din jurul ochilor este mai subțire decât în celelalte zone, așa că acolo vei observa primele linii de expresie. Dana Argeșan crede în primul rând în tratarea problemei, nu în mascarea acesteia. De aceea recomandă folosirea măștilor sau cremelor pentru ochi adecvate particularităților acestei zone. Pentru a combate oboseala, alege o cremă de seară cu ginseng și peptide, iar pentru a estompa ridurile, folosește produse care să îți hidrateze tenul în mod profund, precum acidul hialuronic sau retinolul. Liniile fine de expresie pot fi mascate prin aplicarea unui iluminator sub formă de stilou, care, pe lângă luminozitate, va oferi și efectul de umplere și netezire, spune Cristian Bucă. De asemenea, Ioana recomandă folosirea unui primer pentru a uniformiza textura pielii și pentru a face mai puțin vizibili porii.

Ce trebuie să eviți

Atât Cristian cât și Dana sunt de părere că less is more. Amândoi spun că cea mai mare greșeală pe care o poți face la această vârstă în ceea ce privește machiajul este să folosești o cantitate prea mare de pudră. Nu va face decât să îți încarce tenul inutil, și să îți ofere un aspect de masca, total inestetic.

