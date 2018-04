Tot ce trebuie să știi despre contouring

Make-up artiștii Instagramului au relansat acest trend care a fost prezent printre noi încă din anii ‘80, dar era aplicat doar de așii industriei. Unii au dus-o prea departe, alții i-au negat importanța încă de la început, iar noi am făcut un pas în spate și am observat cum a evoluat de-a lungul anilor.

Să fim sinceri

Mario Dedivanovic, make-up artistul lui Kim Kardashian, știe cel mai bine cum să aplice un contouring perfect. A făcut-o atât de bine încât a lansat o mișcare internațională în urmă cu câțiva ani. Mai țineți minte nenumăratele tutoriale de pe YouTube care ne învățau cum să ne aplicăm machiajul pentru a arăta precum Kim? Am încercat de multe ori să atingem nivelul de perfecțiune al lui Mario, dar să fim serioși, Mario este de neegalat.

Totuși această tehnică nu este rezervată doar make-up artiștilor. Oricine este liber să încerce, iar dacă folosim produsele potrivite fiecărui tip de conturare, putem obține rezultate extraordinare!

Conturul cremă, cel mai popular

Așa am învățat la început că trebuie făcut contouring-ul. Folosind produse cremă, iluminând părțile înalte ale feței si intunecându-le pe cele umbrite.

Acesta este conturul clasic, dar nu și cel mai potrivit oricărui moment. Este perfect pentru o seara in oraș, un bal sau un eveniment important unde vrem ca machiajul să ne reziste ore in șir și să fie foarte intens. Țineți mine însă, contouring-ul cremă se vede extraordinar in poze, dar în realitate, în special pe timp de zi este exagerat și poate părea ca o pată murdară. Nu trebuie să aplicăm nuanțe prea închise nici seara, altfel riscăm să trecem oarecum în zona de clovn. După ce am trasat dungile, omogenizăm totul cu un fond de ten într-o nuanță cât mai apropiată culorii tenului nostru.

Conturul cu pudră

Cel mai potrivit in orice situație.

Cu pudra nu poti da greș nici seara, nici ziua. Atât timp cât folosim nuante, ATENȚIE, cu subtonuri GRI, nu maro! Este foarte important să întelegem că prin contouring accentuăm umbrele feței, care sunt gri, niciodată maro, iar dacă pe timp de noapte poate putem trece neobservate cu maro, pe timp de zi vom risca să semănăm cu o porocală! Vă recomandăm nuanțele de maroniu-portocaliu să le păstrați pentru bronzing, pentru asta au fost create inițial.

Aplicăm pudra cu o pensulă oblică sub osul pomeților și blenduim în sus pentru femei și în jos pentru bărbați. Putem aplica si un iluminator, tot pudră, pentru a finaliza look-ul si a balansa umbrele.

Conturul cu fond de ten

Recomandat de make-up artiști ca fiind cei mai potrivit pe timpul zilei. Este într-adevăr subtil, iar în lumina soarelui va trece ca o umbră naturală.

Tot ce trebuie să faci este să folosești o nuanta cu două tonuri mai închisă decât fondul tău de ten, preferabil din aceeași gamă sau cu aceeași bază (apă sau ulei). Nu amestecăm niciodată fondurile de ten cu baza apa cu cele baza ulei, pentru că se vor separa pe față și nu le vei putea omogeniza. Pentru iluminare poți folosi un fond de ten cu două nuanțe mai deschis. Aplicăm exact ca și la conturul cremă, în punctele umbrite, respectiv iluminate ale feței.

Pentru un look cu adevărat senzațional, afișează-te oriunde cu încredere și zâmbește larg, este cel mai bun contouring! Nu există bine sau rău în make-up, poartă ceea ce te face fericită, iar dacă asta înseamnă un iluminator orbitor în mijlocul zilei, go for it! Distrează-te și nu face din machiaj o necesitate.

Text: Roxana Sayyad

Foto: Instagram

