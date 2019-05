TOP 10 cele mai bune anticearcăne, pentru un machiaj ireproșabil

Știm cât este de dificil ca să găsești un anticearcăn – sau concealer, așa cum îl vei găsi trecut pe majoritatea ambalajelor – care să îți satisfacă toate nevoile, care să îți completeze look-ul și să mascheze cu adevărat cearcănele. Îți venim în ajutor și am realizat un TOP 10 cele mai bune anticearcăne, încercate de noi, și care oferă, într-adevăr, rezultate.

Anticearcăn Teint Couture Everwear Concealer 24h Wear, Givenchy, 162 lei, exclusiv în magazinele Sephora

Are o formulă cremoasă și pigmentată, maschează cearcănele, dar și imperfecțiunile și netezește liniile fine. Aplicatorul său în formă de inimă ajută ca produsul să se întindă extrem de ușor dintr-o singură aplicare, iar rezultatul, un aspect odihnit, uniform și luminos, durează pe tot parcursul zilei.

Anticearcăn Touche Eclat High Cover, Yves Saint Laurent, 179 lei

Un anticearcăn corector care oferă o acoperire de înaltă calitate, rezistență și rezultate de lungă durată, grație pigmenților concentrați care reflectă lumina într-o singură direcție. Formula sa mai cuprinde și un complex anti-oboseală cu vitamina E (pentru acțiune antioxidantă), cafeină (pentru stimularea microcirculației) și extract de gălbenele marocane, denumite și Gold Bloom, din grădina YSL Beauté Ourika (pentru o acțiune calmantă).

Cele mai bune anticearcăne: Teint Idole Ultra Wear Concealer, Lancôme, 166 lei

Formula sa ultra pigmentată camuflează eficient și complet imperfecțiunile, păstrând însă senzația de confort a tenului. Este potrivit pentru toate tipurile de ten, chiar și pentru cel sensibil, se aplică și se uniformizează ușor, iar rezultatul este unul natural, mat.

Anticearcăn Double Wear Stay-in-Place Flawless Wear Concealer, Estée Lauder, 141 lei

Atuurile acestui anticearcăn sunt nenumărate. Formula sa ușoară și cremoasă rezistă până la 15 ore, creează un aspect de piele perfectă, se simte confortabil și nu usucă tenul, datorită infuziei cu minerale și emolienți. În plus, este rezistent la transfer, apă, perspirație, umiditate și la degradarea culorii, conferă o acoperire medie și un rezultat mat și nu conține uleiuri.

Anticearcăn Ultra HD Light Capturing Self-Setting Concealer, Make Up For Ever, 139 lei, exclusiv în magazinele Sephora

Anticearcănul ULTRA HD de la Make Up For Ever a fost special conceput pentru a completa rutina de machiaj a tenului, pentru un efect impecabil, dar și natural datorită complexului exclusiv 4K. Textura sa de gel-cremă are o rezistență îndelungată de 12 ore, oferă instant luminozitate zonei de contur a ochilor, netezire, hidratare și o senzație de confort și camuflează rapid cearcănele.

Anticearcăn Pro Filt’r Instant Retouch Concealer, Fenty Beauty by Rihanna, 118 lei, exclusiv în magazinele Sephora

Produsele de machiaj din gama Fenty Beauty by Rihanna ne-au cucerit încă de la lansare, iar acest anticearcăn nu face excepție. Are o formulă cremoasă, textura lejeră și aerată, oferă luminozitate și un efect natural, diminuează instant petele întunecate, dar și roșeața. Nu trebuie să îți faci probleme că nu vei găsi nuanța potrivită tenului tău, pentru că acest anticearcăn este disponibil în 50 de nuanțe.

Cele mai bune anticearcăne: Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer, M.A.C, 115 lei

Un anticearcăn fluid și ușor, care oferă o acoperire perfectă, între medie și mare, estompează imperfecțiunile și are un finisaj confortabil pentru întreaga zi, formula sa rezistând până la 24 de ore.

Cele mai bune anticearcăne: Diorskin Forever Undercover Concealer, DIOR, 165 lei

Dintr-o singură aplicare, acest anticearcăn camuflează instantaneu imperfecțiunile, are o formulă rezistentă la apă și persistă timp de 8 ore, pentru un confort îndelungat. Este disponibil într-o gamă largă de nuanțe și, având un efect mat, poate fi utilizat și pentru a sculpta trăsăturile.

Anticearcăn Instant Full Cover Concealer, Bobbi Brown, 163 lei

Noua formulă a acestui anticearcăn este mult mai concentrată și elimină semnele de oboseală, printr-o singură aplicare. Textura sa este complet opacă, ascunzând eficient chiar și cearcănele întunecate, iar zona din jurul ochilor este netezită cu ajutorul extractului de copac indian și de palmier.

Anticearcăn Terrybly Densiliss Concealer, By Terry, 243 lei, exclusiv în parfumeriile Douglas

Acest corector pentru zona ochilor îmbină beneficiile de corectare a semnelor de îmbătrânire cu efectul de camuflaj al complexului soft focus F.T.C – Flawless Time-Control. Textura sa fluidă este îmbogățită, pentru un finisaj mat perfect și o acoperire completă și de durată.

Foto: PR, Instagram.com/gigihadid

