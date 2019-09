(P) Bucură-te de un bronz sănătos pe tot parcursul anului cu gelul autobronzant Nu Skin Sunright Insta Glow

După o vară în care te-ai bucurat de razele soarelui, cine spune că nu-ți poți păstra bronzul într-un mod sănătos și eficient? Indiferent de sezonul în care te afli, pielea ta poate avea acel aspect bronzat cu ajutorul unui singur produs, gelul autobronzant Sunright Insta Glow.

Iubim pielea bronzată, aurie, însă trebuie să știi că poți obține acest aspect și fără să petreci ore întregi la plajă sau la solar, un lucru care este de altfel complet nesănătos, acest obicei ducând și la îmbătrânirea prematură a pielii. Astfel, Sunright Insta Glow te ajută să îți hidratezi pielea, oferindu-ți în același timp acea strălucire pe care ți-o dorești.

Obține un bronz perfect în 15 minute

De cele mai multe ori, mai ales dacă pielea ta este mai deschisă, ai nevoie de câteva zile de plajă pentru a ajunge la acea culoare pe care ți-o dorești, însă gelul Sunright Insta Glow te poate ajuta să obții un aspect bronzat în doar 15 minute. Astfel, te poți bucura de o culoare arămie și o piele catifelată într-o singură zi, fără să te expui excesiv razelor UV. Este bine de știut că poți aplica această cremă dimineața, urmând ca efectele să se vadă după 15 minute, perioadă în care este bine să lași produsul să se usuce.

Un singur produs pentru ten și corp

Dacă până acum trebuia să ai grijă să alegi o nuanță similară pentru autobronzatul pentru ten și cel pentru corp, cu Sunright Insta Glow poți uita de această grijă. Poți folosi acest gel atât pentru ten, cât și pentru corp, singurele zone pe care este bine să le eviți fiind zona delicată a ochilor, sprâncenele, linia părului și buzele.

Gelul autobronzant Sunright Insta Glow poate fi folosit pentru mai multe tipuri de ten și pentru numeroase tonuri, iar aplicarea nu trebuie făcută zilnic, ci atunci când ai nevoie, deoarece vei obține în 15 minute culoarea dorită.

Hidratare și modelare

Sunright Insta Glow conține o formulă cu acțiune dublă care te ajută să obții o piele netedă, fină la atingere, oferind un aspect bronzat frumos. Datorită ingredientelor principale, dimeticonă, butilenglicol și pentilenglicol, produsul ajută la hidratarea eficientă a pielii pentru a-i păstra aspectul suplu, radiant și strălucitor.

În plus, poți obține acel aspect conturat prin modelarea aspectului feței și altor părți ale corpului.

Uită de mirosul neplăcut și pete

Gelul autobronzant Sunright Insta Glow are o textură ușoară, care se absoarbe rapid, fără a lăsa acea peliculă deranjantă. Astfel, în 15 minute te poți îmbrăca fără să îți faci griji că ți-ai putea păta hainele. În plus, dacă adesea te fereai de produsele autobronzante din cauza mirosului neplăcut, trebuie să știi că Sunright Insta Glow nu are miros, fiind un produs perfect pentru un obținerea unui bronz rapid.

Cum se aplică Sunright Insta Glow

Folosește Sunright Insta Glow pe pielea intactă, neiritată, uscată, curată, exfoliată. Aplică un strat subțire pe față şi corp cu mișcări circulare. Evită sprâncenele, zona delicată a ochilor, linia părului și buzele. Spălă mâinile bine după aplicare. Îndepărtează apoi gelul de pe genunchi, glezne și coate. Așteaptă câteva minute înainte de a te îmbrăca. Produsul nu trebuie aplicat zilnic.

Dacă dorești să folosești și alte produse hidratante, este important să le aplici după ce Sunright Insta Glow s-a uscat complet pentru a evita apariția liniilor.

