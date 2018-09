(P) Beneficiile acidului hialuronic asupra tenului

Telefoane fără butoane și fir, mașini electrice, tinerețe fără bătrânețe… Toate aceste lucruri păreau, acum câțiva zeci de ani, de domeniul filmelor SF. Astăzi, însă, telefonul a devenit un obiect primordial al existenței noastre, fiind practic o extensie a omului, străzile s-au împânzit de mașini silențioase și menite să polueze cât mai puțin mediul înconjurător, iar chipurile au încetat de mult să mai trădeze adevărata vârstă.

Dacă atunci ne imaginam că, pentru a arăta veșnic tinere trebuie să petrecem ore în șir în cabinetele medicilor esteticieni, că e nevoie de intervenția bisturiului pentru a ne păstra chipul adolescentin, evoluția medicinei și a cosmeticii ne-a arătat faptul că elixirul tinereții nu numai că a fost găsit, dar poate fi utilizat chiar din interiorul căminului nostru.

Acidul hialuronic, ingredientul-minune în încercarea continuă de a ne șterge anii în plus de pe față, este considerat Sfântul Graal al tinereții fără bătrânețe.

Acesta este omniprezent în corpul nostru, dar se găsește în concentrație mai mare în globul ocular, în lichidul sinovial, la nivelul articulațiilor și în cordonul ombilical. Practic, e buretele care reține umiditatea la nivelul tuturor țesuturilor ceea ce duce la o hidratare mai bună și de durată pentru pielea ta.

Când suntem tinere avem pielea moale, catifelată și lipsită de cusur. Din păcate însă, cu cât îmbătrânim, producem din ce în ce mai puțin acid hialuronic, lucru care duce la deshidratarea pielii, făcând-o să ajungă lipsită de fermitate și uscată.

Brand-ul elvețian Fillerina este arma ta împotriva trecerii timpului! Pentru a ne putea bucura o perioadă cât mai îndelungată de un chip tânăr, experții Labo Cosprophar au reușit să dezvolte produse capabile să elibereze o cantitate mare de acid hialuronic la nivelul pielii, mulțumită unui concept inovator. Produsele Fillerina nu sunt concepute numai pentru a corecta ridurile sau liniile fine de expresie, ci își îndreaptă atenția și către zona buzelor și a pomeților, oferindu-le volum.

Dacă mai devreme îți spuneam că nu ai nevoie să apelezi la intervenții estetice complexe pentru a avea un chip veșnic tânăr, e timpul să știi că lucrurile au evoluat atât de mult încât te poți bucura de tratamente dermatocosmetice chiar în propria ta casă. Înainte de toate, trebuie doar să faci o oprire la farmacie pentru a descoperi produsele care te vor ajuta să umpli ridurile de pe față, să conferi volum pomeților și buzelor, dar și să îmbunătățești microrelieful pielii. În urma testului de eficacitate in vivo (FU.04.C.SL_2012 / 1842), 95% dintre subiecți au avut rezultate pozitive in reducerea adancimii ridurilor dupa 14 zile, si tot dupa 14 zile 99% dintre subiecti au avut rezultate pozitive in cresterea volumului pometilor. Sună bine, nu-i așa?

Primul motiv de bucurie îl reprezintă tratamentul dermatocosmetic cu efect de umplere Fillerina. Acesta este compus din două produse: gelul cu efect de umplere, ce are în compoziție 6 molecule de acid hialuronic cu mase moleculare diferite și crema nutritivă. Pe lângă cele 6 molecule de acid hialuronic cu greutăți diferite care pătrund profund în straturile pielii (cornos, epidermă sau derm), gelul mai conține și o peptidă numită Matrifull care are rolul de a stimula componentele majore pentru reconstrucția și refacerea progresivă a țesutului cutanat. De asemenea, hexapeptidul ajută la reglarea circulației apei prin piele, stimulând producerea de proteine membrane implicate în fluxul de apă.

Atât gelul, cât și crema se aplică pe zonele afectate cu ajutorul aplicatoarelor de precizie. Pentru a avea un rezultat, tratamentul dermatocosmetic cu efect de umplere Fillerina trebuie utilizat o dată pe zi, timp de 14 zile, dimineața sau seara, în funcție de nevoile și obiceiurile personale. Înainte să aplici gelul pe zonele afectate, este bine să consumi două pahare cu apă, pentru a ajuta efectul moleculelor de acid hialuronic în straturile pielii. Ulterior aplicării, gelul trebuie lăsat să acționeze timp de 10 minute, după care se întinde pe toată fața prin tapotare, nu frecare, până pătrunde în piele. Pasul următor este aplicarea cremei nutritive, care asigura o hidratare intensă, iar pentru aplicarea altor produse cosmetice este necesar să aștepți 30 de minute. Urmând acești pași, vei vedea că rezultatele nu se vor lăsa mult timp așteptate.

Fillerina se prezintă în trei concentrații diferite, asa că alege cea mai bună variantă, în funcție de ceea ce ai tu nevoie:

Gradul 1: riduri de îmbătrânire și linii de expresie moderate, trăsături faciale cu tendința de lăsare;

Gradul 2: riduri de îmbatrânire și linii de expresie vizibile, zone cu piele lăsată în mod vizibil;

Gradul 3: riduri adânci și foarte pronunțate, piele lăsată mai ales în zona pomeților și a buzelor.

Pentru a încetini efectele îmbătrânirii pielii, Fillerina nu s-a oprit aici și a dezvoltat și o serie de produse dermatocosmetice care pot fi utilizate zilnic, acestea având o concentrație mai mică de acid hialuronic. Astfel, gama este completată de crema de zi, crema de noapte și crema de ochi și de buze, disponibile în trei dozaje diferite, adaptate diferitelor stadii de îmbătrânire a tenului.

Veștile bune culminează cu apariția produsului Fillerina Lip Volume, un produs dermatocosmetic care conține șase molecule de acid hialuronic și al cărui scop este de a conferi volum buzelor. Acesta are un nivel ridicat de absorbție și de umplere a buzelor, iar rezultatul este vizibil cu până la 14,2% încă după prima lună, ajungând chiar și până la 44,7% după utilizări constante în timp (FU.04.C.SL_2012 / 1842). Se găsește sub forma unui aplicator roll-on cu bilă de metal, pentru distribuirea cantității în mod egal și uniform.

Acidul hialuronic este asul nostru din mânecă în această luptă împotriva timpului, iar Fillerina ne dă toate premisele pentru a ieși învingătoare! Produsele Fillerina se pot achiziționa exclusiv din farmaciile Sensiblu, Farmacia Tei sau Help Net.

