Moduri mai puțin obișnuite în care să îți pregătești corpul pentru vară

Iar dacă mersul la sala de fitness nu se numără printre activitățile tale preferate, există anumite moduri – mai puțin obișnuite, dar amuzante – în care poți să îți pregătești corpul pentru vară.

Dansează!

Sincer, nu contează foarte mult stilul, nici muzica și nici cât de bine te pricepi la dans. Important este să te distrezi dansând, chiar dacă faci asta în confortul casei tale. Vei arăta și te vei simți mai bine, metabolismul tău se va accelera și nivelul de stres va coborî. Poate nu știai, dar o sesiune alertă de dans de două ore te va ajuta să scapi de mai bine de 600 de calorii.

Mergi la shopping

Poate părea greu de crezut, dar mersul la shopping te poate ajuta să scapi de câteva kilograme în plus. Este o activitate pe cât de plăcută, pe atât de epuizantă. Atunci când ești în căutarea unei piese vestimentare speciale sau a unui accesoriu de impact, această activitate poate dura câteva ore bune. Iar acest lucru se traduce în calorii arse – mai bine de 500 de calorii. Nu e o idee rea, nu?

Cântă mai mult

Să cânți în loc de a face exerciții la sala de fitness? Nu sună deloc rău! Adevărul este că a cânta implică o mare varietate de mușchi din corpul nostru și poate fi un înlocuitor excelent pentru activitățile sportive. O oră de cântat echivalează la capitolul calorii arse cu 15 minute de antrenament intensiv la sală. Deci, cântă orice piesă vrei – nu contează nici dacă ai voce sau dacă știi versurile – pentru că este una dintre cele mai plăcute moduri de a scăpa de kilogramele în plus.

Dormi un pic mai mult

Somnul are tot felul de beneficii, inclusiv pentru frumusețea ta și ajută și la slăbit. A-ți acorda suficient timp pentru a dormi poate avea efecte benefice atât asupra corpului tău, cât și a minții. Potrivit unor studii, somnul îmbunătățește metabolismul și chiar ajută la arderea caloriilor, în special dacă dormi dezbrăcată.

Sărută pe cineva drag

Nu mai este un secret faptul că sărutul contribuie la arderea caloriilor, însă am zis că merită menționat. Ar trebui precizat că o oră de sărutat ajută la arderea a 60 de calorii. Nu este o cantitate mare, dar cu siguranță este o modalitate mult mai plăcută decât mersul la sală.

Râzi cât poți de mult

Ce preferi: 10 minute de alergat sau 10 minute de râs? Credem că răspunsul este destul de evident, mai ales că râsul este asociat cu distracția. Urmărește un film de comedie, un spectacol de stand-up comedy sau pur și simplu distrează-te cu prietenii. Poți arde 40 de calorii în 10 minute de râs.

Urmărește filme horror

De la râs am trecut la filme horror. Ei bine, chiar dacă nu ești fan al acestui tip de filme, ar trebui să le urmărești din când în când pentru a-ți accelera metabolismul. Nu este un secret că nivelul de adrenalină crește atunci când urmărim acest gen de filme, fapt care reduce apetitul. Vei vrea să mănânci mai puțin, iar organismul tău se va simți energizat. Ca exemplu, a fost demonstrat că vizionarea filmului The Exorcist ajută la arderea a 158 de calorii, în timp ce The Shining asigură consumarea a 184 de calorii.

