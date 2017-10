Te-ai gandit deja la costumul de Halloween? Daca nu ai inca o idee, insa ai vrea sa ai un look mai neobisnuit pentru petreceri, incearca unul dintre aceste machiaje de Halloween pentru fete.

Am selectat machiaj pe care le poti realiza usor, fara a avea nevoie de materiale speciale pentru efecte horror. Stim, de Halloween ar trebui sa fii cat mai infricosatoare, insa nu si daca vorbim despre o petrecere in companie, nu? Pentru astfel de evenimente, cel mai bine este sa te inspiri din machiajele purtate de modele in timpul prezentarilor de moda. In timp ce tenul tau ramane simplu, curat, poti fii creativa cand vine vorba de machiajul ochilor.

Inspira-te din look-ul Bellei Hadid si aplica fardul intr-o tusa mai mare. Nu trebuie sa fie neaparat albastru, poti alege orice alta culoare la fel de electrica!

Totodata, poti aplica un fard portocaliu, iar pe linia apei poti aplica un creion negru pentru mai multe profunzime.

Daca ai mai mult curaj, iar „Black Swan” este filmul tau preferat, alege sa recreezi acel look. Daca ai si costumul, este perfect!

In cazul in care te gandesti la machiaje de Halloween pentru fete, mai diferite, incearca sa te joci cu mai multe culori. Aplica pe pleoaple, insa si pe tample. Un look diferit, perfect pentru Halloween.

In cazul in care chiar trebuie sa te costumezi pentru petrecerea la care vei merge, te poti inspira de pe Instagram sau Pinterest. Cel mai usor de obtinut machiaj? Cel de vampir, desigur. Ruj rosu, creion pentru contur si farduri in nuante inchise. Daca nu vrei sa fii un personaj asa intunecat, incearca varianta pop-art. Traseaza conturul fetei si joaca-te cu liniile. Ai nevoie de creion negru, fard alb si un ruj rosu.

Poti incerca sa fii si Cheshire Cat sau un fel de caprioara. Foloseste-ti imaginatia si pregateste-te sa te amuzi in timp ce exersezi aceste machiaj de Halloween pentru fete.

