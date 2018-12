Frumusețe extravagantă = glitter în exces

Folosit în machiaj – pe pleoape, pe buze, pe sprâncene sau pe întreaga față –, în manichiură și chiar și în păr, glitterul reprezintă excesul permis și nu doar pentru că este decembrie, ci pentru că invită la creativitate.

De pe podium pe stradă

Am recunoscut de mult că ne place tot ce lucește, cu atât mai mult glitterul ultimelor sezoane, când make-up artiștii ne-au demonstrat că poate fi folosit în fel și chip, de la o simplă linie de tuș paietată, la noul look Giambattista Valli, întins pe întreaga față. Nu ne așteptăm să îl porți ca o mască, pentru că nu este o treabă realistă (poate doar pentru băieții de la Carlas Dreams), însă diferitele feluri de glitter din tendințe dau frâu liber imaginației și dovedesc că această textură poate deveni cheia unui machiaj de zi de mare efect.

Cum se poartă

Există percepția, greșită de altfel, că glitterul este destinat unui eveniment special. Nu te oprește nimic din a transforma această textură în cel mai original accent, pe care îl poți purta, sincer, oricând. Măsura contează! Gândește-te că poți avea o manichiură cu glitter (sau varianta de glitter french manicure, adică doar pe marginea unghiei), poți încerca un pigment foarte fin, trasat la baza genelor, poate doar mascara sau ruj, în texturi strălucitoare. Iar dacă vrei mai mult, aplică-l pe întreaga suprafață a pleoapelor sau pe sprâncene, pentru un efect extrem.

Shine, baby!

Texturi noi: pentru față, corp și păr (Anastasia Beverly Hills Loose Glitter, Make Up For Ever Glitter Dust), pentru buze (Estée Lauder Pure Color Love Sparkle Chrome Lipstick, Guerlain Gloss DEnfer, Rimmel London Lip Art Glitter), pentru ten și pleoape (Dior Rouge Blush Midnight Wish, By Terry Gem Glow Trio Compact, iluminator LOréal Paris Glow Mon Amour – Woke Up Like This, Shiseido Aura Dew) și pentru unghii (OPI x Disney – The Nutcracker and Four Realms Gold Key to the Kingdom).

Foto: Imaxtree

