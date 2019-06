Focus on: Sezonul culorii

Nuanțe vibrante

Culoare. Acesta este cuvântul definitoriu al sezonului primăvară-vară 2019, iar asta se reflectă mai ales în machiajul ochilor. Toate barierele au fost îndepărtate în această vară, iar pleoapele s-au transformat în adevărate pânze pe care poți experimenta texturi diferite, nuanțe contrastante sau linii grafice. Prezentările au abundat în nuanțe electrice, de la verde neon la portocaliu vibrant, așa cum am văzut la Byblos, Civici, Christian Siriano, Alice+ Olivia sau Anna Sui.

Dacă până acum culorile puternice din paleta ta de farduri rămâneau aproape intacte, fiindcă mizai doar pe nuanțele pământii, în această vară te sfătuiesc să le explorezi la maximum. Poți alege să îți colorezi întreaga pleoapă în tonuri de albastru electric cu paleta de farduri Sapphire Obsession de la Huda Beauty sau să combini mai multe accente pentru a realiza un machiaj artistic. Combină cele două palete, Naked Cherry de la Urban Decay și Pretty Rich Diamond Light Eye Shadow de la Too Faced, pentru un look tonic, îndrăzneț și care te va scoate din monotonie.

Un touch strălucitor

Credeai că singurele accente de culoare pot fi aduse în zona ochilor și a buzelor? Ei bine, blush-ul și highlighter-ul joacă un rol la fel de important în machiajul din această vară. Un trend tot mai răspândit este acela de a folosi aceeași nuanță atât pentru ochi, cât și pentru zona obrajilor. De asemenea, chiar dacă ai ales un ruj într-o culoare puternică, completează-l cu un blush într-o nuanță vie de portocaliu sau de roz, așa cum vedem în prezentarea Hellessy.

Paletele de la Lancôme, Givenchy sau Benefit îți oferă o gamă largă de tonuri, de la roz pudrat la bej. Astfel că poți alege un look bronzat sau, din contra, un machiaj extrem de proaspăt și de natural. Pentru un plus de strălucire folosește un highlighter, cum e cel de la Becca x Khloé Kardashian & Malika, care nu va face decât să îți accentueze într-un mod subtil trăsăturile.

Buze seducătoare

Nici în ceea ce privește make-up-ul buzelor lucrurile nu stau diferit. În acest sezon ne bucurăm de libertatea de a folosi orice textură sau culoare vrem. Încet-încet, rujurile cu accente strălucitoare care ne aduc aminte de anii ’80 încep să revină, așa că nu te sfii să le folosești.



Glow to the Max de la Dior și Rouge Coco Flash de la Chanel vor da volum buzelor tale și în același timp le vor colora în nuanțe provocatoare. Pentru un machiaj mat, Pure Color Desire Lipstick de la Estée Lauder și Rouge G de la Guerlain îți oferă o paletă extrem de variată, de la nuanțe de corai la tușe de vișiniu. Le poți aplica pe toată suprafața buzelor sau doar să le punctezi pe alocuri, iar apoi, cu ajutorul degetului, să răspândești culoarea. Vei obține astfel un look ușor neglijent, însă extrem de senzual, dând impresia de buze ce tocmai au fost sărutate.

Foto: Imaxtree

