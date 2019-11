Emma Stone, star în campania noului parfum Louis Vuitton

Este pentru a doua oara cand Emma este eroina campaniei pentru parfumurile brandului de lux si prima data cand a lucrat cu celebrul regizor francez Romain Gavras.

„Coeur Battant”, cel de-al zecelea nume care se alatura colectiei exclusive de parfumuri haut-de-gamme Louis Vuitton, este creat de Jacques Cavallier Belletrud ca o invitatie olfactiva pentru a trai la maxim, dand frau liber emotiilor.

Filmul campaniei o infatiseaza pe castigatoarea de Oscar intr-o calatorie in insula Capri si apoi la Paris, in care protagonista experimenteaza cu putere emotii atat din viata ei de actrita cat si ca femeie.

Cadrele din Capri au fost filmate in celebra vila Casa Malaparte (folosita si in filmul Le Mepris din 1963 al lui Jean-Luc Godart), locatie aleasa de Romain Gavras pentru arhitectura uimitoare si pozitia unica, agatata de stanca deasupra Golfului Capri. Filmul cuprinde cadre de zi si de noapte, cu soare, ploaie, pasiune, bucurie si melancolie: Emma danseaza, viseaza, navigheaza pe valuri si inoata in mare si, in final, isi intalneste barbatul iubit… Apoi filmul o poarta la Paris, in simbolica Cour Carree de la muzeul Luvru, transformata pentru film intr-un camp magic de flori…

„Am folosit mereu parfumurile pentru a ma ajuta sa-mi definesc mai bine personajele pe care le-am jucat, inca de cand aveam 16 ani”, a spus Emma Stone despre relatia ei speciala cu lumea olfactiva. „Chiar si acum, pot mirosi un parfum si ma pot intoarce in timp la momentul exact cand l-am folosit. Am un simt al mirosului foarte dezvoltat – poate pentru a compensa vederea care este teribila? – astfel incat mirosul a fost intotdeauna cel mai rapid resort al memoriei pentru mine. Imi amintesc cele mai multe perioade din viata mea mai ales prin intermediul aromelor”.

Despre parfumurile Louis Vuitton, Emma a mai spus: „Port mult parfumul Apogee pentru ca are un incantator miros floral si imi aminteste de Sudul Frantei. Mi-a mai placut mult Attrape-Reves iar acum port Coeur Battant, mai ales cand ies seara.”

Filmul campaniei va fi lansat in 17 noiembrie, iar imaginile (fotografiate de Mikael Jansson) vor aparea in presa internationala la finalul lunii.

