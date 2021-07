CBD-ul și industria frumuseții, o poveste de dragoste controversată

Unul dintre lucrurile care mă amuză cel mai tare atunci când vine vorba despre industria de frumusețe este modul în care oamenii au tendința de a o idealiza. Nu contest că e un domeniu fascinant, dar glam-ul pe care ni-l imaginăm de cele mai multe ori dispare ușor odată ce ajungi să cunoști în profunzime industria și să descoperi detaliile mai puțin plăcute. Iar unul dintre ele este, așa cum îți spuneam și în numărul trecut, legat de impactul pe care îl are asupra mediului înconjurător. Nimeni nu vrea să se gândească la milioanele de hectare defrișate, la sutele de specii de vietăți acvatice otrăvite sau la tonele de plastic care poluează apa atunci când își cumpără un parfum sau când folosește un fard de ochi plin cu glitter. Și dacă tot suntem la capitolul ingrediente, am din nou vești dezamăgitoare.

Dacă ești o fană a produselor de îngrijire coreene și ai folosit un serum sau o mască de tip șervețel menită să îți hidrateaze tenul, să îți reducă semnele îmbătrânirii sau petele hiperpigmentare, atunci mai mult sigur ți-ai aplicat pe față și mucină de melc. Adică mucusul secretat de melci. Verifică dacă pe lista ingredientelor cremei hidratante sau a balsamului de buze pe care le folosești se află și lanonina. Dacă da, atunci te bucuri de efectele miraculoase ale unei substanțe grase secretată de pielea oilor. Nu sună atât de rafinat precum îți imaginai, nu-i așa?

Industria de frumusețe are o adevărată pasiune pentru ingredientele neconvenționale. De la excrementele de păsări, la veninul albinelor și până la cea mai recentă descoperire, CBD-ul. Evident, CBD-ul nu este o noutate, acesta fiind izolat în 1940, însă de-abia în ultimul timp a început să fie folosit și în produsele cosmetice. Eu l-am descoperit pentru prima oară acum trei ani, când am intrat într-un butic naturist din Los Angeles. Toate produsele, și când spun asta nu mă refer doar la câteva creme și serumuri, ci la tot ce îți trece prin minte când te gândești la wellness și beauty – șampoane, bile efervescente pentu baie, lumânări, parfumuri – erau pe bază de CBD.

Cum canabisul fusese legalizat în California de puțin timp, am presupus că e doar o tendință indie, locală și, cel mai probabil, de moment. Dar un an mai târziu, când Kim Kardashian a organizat un baby shower cu tematică CBD, mi-am dat seama că previziunile mele legate de viitorul acestui ingredient erau cât se poate de greșite. Și nu e doar un simplu ingredient, ci o întreagă industrie. Potrivit statisticilor oferite de Cowen&Co, piața CBD-ului din Statele Unite ale Americii va ajunge să valoreze în 2025 nu mai puțin de 16 miliarde de dolari.

În ciuda popularității de care se bucură, preconcepțiile legate de CBD încă există. Dar sunt total nefondate și e timpul să facem puțin lumină în acest sens. În primul rând, CBD-ul sau canabidiolul este unul dintre cei 113 compuși chimici canabinoizi din planta de canabis. Cuprinde aproximativ 40% din extractul plantei, fiind astfel al doilea cel mai abundent ingredient activ al acesteia. Dar asta nu înseamnă că, dacă vei folosi o cremă cu CBD sau dacă vei adăuga câteva picături în cana de matcha, o să obții senzația de high pe care ai avea-o dacă ai fuma un joint. Pentru asta este responsabil un alt compus, numit tetrahidrocanabinol (THC). Spre deosebire de THC, CBD-ul nu este psihoactiv, adică nici dacă ai consuma zece sticluțe de ulei de canabidiol tot nu vei fi high. Probabil te vei simți rău, dar sigur nu stoned.

Al doilea stigmat care se învârte în jurul CBD-ului este legat de capacitatea acestuia de a provoca dependență. Din nou, o afirmație nefondată și combătută chiar de Organizația Mondială a Sănătății. „Nu au fost raportate studii controlate pe subiecți umani privind posibilele efecte de dependență fizică (sevraj și toleranță) de canabidiol” a concluzionat OMS în 2017. În același an, un alt studiu publicat de National Center for Biotechnology Information a adăugat că CBD are un „profil favorabil de siguranță”. Adică șansele ca acesta să îți ofere efecte adverse sunt destul de mici, însă în anumite cazuri poate provoca somnolență, greață și diaree, așa cum se întâmplă, de altfel, în cazul oricărui ingredient activ.

În ceea ce privește beneficiile pe care le are asupra organismului, ele sunt multiple și vizează o paletă largă de afecțiuni sau probleme. Potrivit unei cercetări (Translational Investigation of the Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD): Toward a New Age), CBD-ul are proprietăți anxiolitice, antipsihotice și neuroprotectoare. De aceea, de multe ori este recomandat persoanelor care se confruntă cu anxietate, stres post-traumatic, depresie, tulburare bipolară, Parkinson, epilepsie, ADHD, insomnii sau dureri cronice. De asemenea, are și proprietăți antiinflamatorii, ce pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale sau la diminuarea stării de nervozitate.

Însă cercetările în acest domeniu sunt încă la început, neexistând un număr considerabil de date care să ateste cu precizie toate aceste beneficii. De exemplu, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut eficiența ingredientului în îmbunătățirea simptomelor epilepsiei și a afirmat că poate fi benefic și pentru alte afecțiuni medicale, subliniind însă că studiile care pot dovedi eficiența CBD-ului în tratarea afecțiunilor amintite mai sus sunt încă limitate și mai puțin avansate decât cele care vizează epilepsia.

Dar cum a ajuns un remediu pentru epilepsie în industria de beauty? Încercând să înțeleagă cum funcționează canabinoizii și cum influențează corpul uman, în anii ’90 cercetătorii au descoperit că noi, oamenii, dispunem de un sistem endocanabinoid (ECS). Acest sistem este alcătuit din trei componente principale: endocanabinoizi, receptori și enzime. Cei doi receptori, CB1 și CB2 se găsesc în celulele organismului și au un rol esențial în procesele fiziologice. Există doi receptori canabinoizi – CB1 și CB2 – care sunt localizați în celule din întregul corp. Atunci când prima categorie de receptori este activată are loc o scădere a tensiunii arteriale, a stării de anxietate, de frică sau a depresiei. Receptorii CB2 se găsesc cu precădere în celulele sistemului imunitar, iar activarea lor poate determina o scădere a inflamației din corp.

CBD-ul, indiferent dacă e administrat pe cale orală sau pe cale topică, stimulează acești receptori, reușind să amelioreze durerea și inflamația și să promoveze în același timp homeostaza, adică proprietatea organismului de a-și menține echilibrul în condiții diferite de mediu. Cele mai comune afecțiuni ale pielii (acneea, dermatita atopică sau psoriazisul) sunt provocate de o inflamație. Ceea ce înseamnă că, aplicat direct pe piele, CBD-ul, care are de asemenea și proprietăți antiinflamatorii, poate reduce roșeața și calma pielea iritată. În plus, anumite studii arată că reușește să echilibreze și producția de sebum, ceea ce îl face un ingredient-cheie în tratarea acneei.

Însă beneficiile CBD-ul asupra pielii nu se opresc aici. Pe lângă amelioarea acneei, psoriazisului, rozaceei sau eczemelor, acesta s-a dovedit a fi și un ingredient antiaging și antioxidant. Asta înseamnă că stimulează regenerarea țesuturilor, că reduce semnele îmbătrânirii și că oferă o hidratare profundă. Dar, din nou, cum este un ingredient relativ nou în industria de frumusețe, cercetările care verifică pe deplin veridicitatea acestor efecte sunt încă în faza incipientă. Însă la o simplă căutare pe Google vei găsi sute de mii de recenzii pozitive, ce fac din CBD un soi de holy grail al îngrijirii pielii. În plus, s-a bucurat și de aprecierea celebrităților, Alessandra Ambrosio, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Olivia Wilde și Mandy Moore fiind doar câteva dintre numele care au dus la creșterea popularității sale.

Cu toate astea, nu îți recomand să ai o rutină de îngrijire bazată exclusiv pe produse bogate în CBD. Și nu fiindcă ți-ar oferi efecte adverse, ci pur și simplu pentru că în momentul de față nu sunt suficiente dovezi științifice cu privire la utilizarea topică a ingredientului. Pentru început, cea mai bună variantă este să adaugi genul acesta de produse în ritualul de îngrijire, fără însă a le înlocui pe cele deja existente și care au dovedit că funcționează pentru tenul tău.

Cum alegi, însă, produsele potrivite și care sunt criteriile de care trebuie să ții cont? Piața nu are reglementări stricte, iar potrivit unui studiu publicat în 2017 de Journal of the American Medical Association, peste 60% dintre produsele CBD vândute în mediul online erau etichetate greșit. De asemenea, o altă cercetare realizată de FDA a arătat că multe dintre acestea nici măcar nu conțineau canabidiol.

În mod normal, aceste produse au trei tipuri de etichetări: full-spectrum CBD oil, broad-spectrum CBD oil sau CBD isolate. Diferența majoră dintre aceste variante o face THC-ul. Prima dintre ele conține toți compușii care se găsesc în planta de canabis, inclusiv THC, pe când cea de-a doua, chiar dacă are un număr mare de canabinoizi, este lipsită de tetrahidrocanabinol. În majoritatea țărilor din Europa, limita legală de THC dintr-un produs este de 0,2%. CBD isolate este forma pură a ingredientului, ceea ce înseamnă că în compoziția sa nu se află și alți compuși. De aceea, este considerată cea mai bună opțiune pentru îngrijirea pielii: este bogată în antioxidanți, regenerează tenul și ameliorează aspectul porilor.

De asemenea, înainte de a cumpăra un produs, citește lista ingredientelor și procentajul de CBD pe care îl are. Pentru a te asigura că ai făcut o alegere bună, caută pe etichete denumiri precum canabidiol sau ulei de semințe de canabis sativa. În plus, eficacitatea produsului este dată și de cantitatea de CBD din compoziția sa, așa că alege-le pe cele cu un procentaj mai ridicat. Și în România piața cosmeticelor bogate în CBD a cunoscut o creștere, așa că le poți găsi cu ușurință la diverși distribuitori precum Sephora, Douglas, MioBio, SkinShop sau în magazine ca The Body Shop.

