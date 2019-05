Best Beauty Looks @ MET GALA 2019

Plecând de la o tematică vestimentară inedită – Camp: Notes on Fashion – cel mai important eveniment fashion al anului s-a încheiat, lăsându-ne drept moștenire unele dintre cele mai frumoase machiaje și, în special, coafurile de podium. Iată care sunt preferatele noastre:

Cardi B

Cardi B nu ne dezamăgește niciodată! Și nu o putea face nici la Gala Met! Ne place rujul roșu, ne plac genele care îi îmbracă spectaculos privirea, accesoriile și ținuta – pe scurt: unul dintre look-urile noastre preferate!

Lady Gaga

Oh, Gaga! Pe lângă faptul că a schimbat patru ținute pe covorul roșu în numai câteva minute, Lady Gaga s-a asigurat că prezența ei la Gala Met 2019 nu poate fi trecută cu vederea. Extravagantă așa cum ne-a obișnuit, Lady Gaga este cu siguranță câștigătoarea la capitolul Best Beauty Look!

Gemma Chan

Poate că accesoriul de pe cap a fost ceea ce ne-a atras mai întâi la Gemma Chan, însă tenul ei impecabil, ochii puși în valoare de un stop de argintiu și gene stufoase o pun în topul preferatelor noastre.

Lupita Nyong’o

Și Lupita Nyong’o se numără printre favoritele noastre, atât datorită coafurii afro, decorată cu piepteni de păr aurii, cât și pentru spectaculosul machiaj cu glitter, scos în evidență de rujul negru cu accente strălucitoare.

Elle Fanning

Elle Fanning ne-a demonstrat încă o dată că o apariție pe covorul roșu poate fi amuzantă: machiajul colorat, părul prins și cu bucle lejere, iar manichiura ei, decorată cu diverse accesorii inedite, nu au putut fi ratate.

Zoe Saldana

Strălucitoare din toate punctele de vedere! Zoe Saldana a purtat o rochie cu paiete, machiaj cu glitter pe pleoape și orhidee naturale pe post de accesoriu de păr.

Gigi Hadid

Poate că încă suntem sub efectul ultimelor episoade din Game of Thrones, însă look-ul ales de Gigi Hadid pentru Met Gala este cu adevărat unul spectaculos. Genele ei extrem de lungi și albe au conferit look-ului su un aer dramatic și uber cool.

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra a mizat pe un look extravagant, dar care i se potrivește de minune. Chiar dacă nu a impresionat prin ținuta aleasă, machiajul și coafura ei sunt în concordanță perfectă cu tema evenimentului.

Ezra Miller

Ezra Miller s-a asigurat că toți ochii au fost ațintiți asupra lui! La propriu! Iluzia optică demonstrează încă o dată puterea unui machiaj profesionist, dar și stilul nonconformist și atât de apreciat al actorului.

Billy Porter

Legendara Pat McGrath este cea care semnează machiajul opulent purtat de Billy Porter. Auriul a fost culoarea pe care a mizat acesta, atât pentru machiaj, cât și pentru ținuta nonconformistă.

Ciara

Există coafuri cu volum, coafuri cu mult volum și există… coafura purtată de Ciara! Părul inspirat de Diana Ross este cu siguranță unul dintre cele mai inedite look-uri pe care le-am admirat la Gala Met 2019. Și machiajul este perfect realizat în ton cu rochia, însă ce mai contează machiajul când toți ochii sunt oricum ațintiți asupra ta?

Zendaya

Cu un look ce pare inspirat din Cenușăreasa, Zendaya s-a transformat într-o versiune real-life a celebrului personaj Disney datorită părului blond, a machiajului diafan și a ținutei pe care a ales să o poarte.

Lily Collins

Cu un look ce pare a fi un mix între Priscilla Pressley, Sharon Tate și Cher, Lily Collins a fost una dintre cele mai cool apariții de la Gala Met. Ne plac florile aplicate în păr, dar și fardul de pleoape aplicat cu generozitate pe întreaga pleoapă și pus în evidență de genele lungi.

Kendall Jenner

Nu prea o vedem pe Kendall Jenner ieșind din zona ei de confort atunci când vine vorba de look, acesta fiind și motivul pentru care acum o regăsești în topul nostru. Chiar ne place machiajul în nuanțe de orange, genele voluminoase și părul prins într-un chignon (cu o șuviță ondulată atent pe frunte).

Ashley Graham

Modelul a purtat un costum semnat Dapper Dan – Gucci și l-a accesorizat-o cu un ponytail extrem de lung. Bonus: excesul de accesorii – agrafe, perle, funde, barete – și machiajul destul de simplu reprezentant doar de un eyeliner verde smarald.

Sophie Turner

Starul din Game of Thrones a mizat pe nuanțe metalice, atât în păr, cât și pentru machiajul ochilor, iar alegerea ei s-a dovedit una câștigătoare.

Celine Dion

Ne-a impresionat imensul accesoriu din pene pe care Celine Dion l-a purtat pe cap, însă ceea ce a atras cu adevărat atenția a fost machiajul acesteia – un exces de auriu în jurul ochilor, eyeliner negru pronunțat și gene false voluminoase.

Kim Kardashian

Dacă te gândeai că în acest sezon celebrul wet look a ieșit din tendințe, iată că te contrazice (și pe noi!) celebra Kim Kardashian.

Bella Hadid

Supermodelul Bella Hadid a purtat o perucă ce ne face să ne întrebăm de ce nu alege această coafură pixie și în viața de zi cu zi deoarece i se potrivește perfect. La capitolul machiaj, nu putem spune că suntem impresionate deoarece este un look cu care am mai văzut-o de nenumărate ori pe covorul roșu.

Saoirse Ronan

Un look aparent simplu, însă de efect datorită particulelor strălucitoare din jurul ochilor, care i-au pus în evidență culoarea irisului.

Dakota Johnson

Un exemplu al faptului că poți avea un look festiv și fără să exagerezi prea mult. Părul aranjat parcă în grabă și accentul de roz de pe pleoape și buze completează întreaga ținută purtată de Dakota Johnson.

Hailee Steinfeld

Un look de păpusă, cu gene a la Twiggy, fard de pleoape lime green, buze și pomeți roz și pistrui desenați cu măiestrie. Buclele sale, accesorizate cu o imensă fundă neagră, au completat look-ul jucăuș.

Dua Lipa

Părul cu volum a fost unul dintre laitmotivele serii. Dua Lipa l-a purtat accesorizat cu broșe prețioase și optând pentru un machiaj mai extravagant care să îi pună în evidență ochii.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ne-a obișnuit cu machiaje în care accentul cade pe genele false și ochii conturați puternic, însă apreciem faptul că de această dată a renunțat la extensiile de păr în favoarea unui accesoriu potrivit temei evenimentului.

Foto: Image.net, PR, Instagram

