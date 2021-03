Best Beauty Looks @ Globurile de Aur 2021

Chiar dacă anul acesta decernarea premiilor a fost una atipică, multe dintre vedete participând virtual la eveniment, asta nu înseamnă că nu am avut parte de apariții spectaculoase. Coafurile și machiajele și-au păstrat strălucirea și glam-ul specifice covorului roșu.

Sarah Hyland

Sarah a avut la propriu o apariție incendiară. Actrița și-a asortat părul vopsit într-o nuanță de roșu cupru cu rochia creație Monique Lhuillier, iar întregul machiaj a urmat aceeași paletă cromatică pentru a crea un aspect unitar.

Elle Fanning

Extrem de grațioasă și de strălucitoare, Elle Fanning ne dovedește încă o dată puterea unui look clasic. Părul prins într-un coc îi accentuează trăsăturile feței, gâtul, dar și cerceii lungi. Machiajul cat eye și buzele într-o nuanța nude reușesc să îi dea o alură glam și feminină.

Andra Day

De departe una dintre cele mai spectaculoase apariții de aseară i-a aparținut Andrei Day. Buclele dezordonate prinse într-un coc cu foarte mult volum accentuează machiajul realizat fără cusur. Elementul central îl reprezintă buzele colorate într-o nuanță de mov, pentru care make-up artistul Porsche Cooper a creat un efect ombre.

Margot Robbie

Când ai o frumuseste iconică precum a lui Margot Robbie, nu ai nevoie de prea multe artificii pentru a arăta senzațional. Un simplu ruj roșu este suficient pentru a pune în evidență trăsăturile feminine ale actriței, perfect sculptate.

Nicola Coughlan

Nicola a debutat pe covorul roșu cu un look electric. Fardul de ochi în nuanțe de roz neon este o alegere extrem de actuală, ce reușește să îi accentueze ochii de un albastru deschis.

Angela Bassett

Cozile împletite sunt un must-have în acest sezon, iar Angela ne dovedește că acest tip de coafură poate căpăta un aer glam dacă este realizată impecabil.

Amanda Seyfried

Amanda aduce la viață glam-ul de altă dată al Hollywood-ului. Machiajul în tonuri de maro & nude și buclele de tip Veronica Lake i-au asigurat actriței un loc în topul celor mai spectaculoase apariții.

Cynthia Erivo

Culoare și iar culoare! Dacă la o primă vedere ai fi crezut că o rochie într-o nuanță de verde neon ar funcționa doar cu un machiaj simplu, Cynthia ne dovedește contrariul. Genele false de dimensiuni tulburătoare și eyeliner-ul mov întregesc perfect look-ul actriței care debordează de încredere și putere!

Laverne Cox

Ți-am spus deja că în acest sezon cozile împletite se află în topul preferințelor hairstyliștilor. Iar modul în care le poți purta este extrem de ofertant. Laverne a reușit o reintretare actuală și extrem de glam a unei coafuri ce amintește de părul lăptăreselor de altă dată. Iar machiajul puternic, cu un ruj într-o nuanță închisă nu face decât să îi sporească senzualitatea și femininatatea.

Anya Taylor-Joy

Anya este definiția întruchipată a blondului perfect. Look-ul de old Hollywood glam, părul extrem de lung, cărarea într-o parte realizată impecabil îi conferă actriței o doză de rafinament și strălucire.

Tiffany Haddish

Tiffany ne reamintește că nu poți da greș niciodată cu un smokey eyes make-up realizat în nuanțe aurii. Mai ales atunci când este complementat de un gloss strălucitor în nuanțe de maro.

Salma Hayek

Salma Hayek ne-a obișnuit deja cu look-urile sale extrem de feminine. Buclele lejere, ochii accentuați și buzele colorate într-o nuanță seducătoare constituie o rețetă de frumusețe clasică, demnă de covorul roșu.

Rosamund Pike

Dacă te întrebai cum arată bobul perfect, Rosamund Pike îți oferă răspunsul. O tunsoare clasică, însă atât de actuală în acest an, care denotă rafinament și putere. Iar rujul roșu, mat, nu face decât să sporească eleganța actriței.

Gal Godot

Un look clasic, demn de covorul roșu! Buclele retro, rujul roșu, tenul impecabil și sprâncenele perfect conturate au ajutat-o pe Gal să obțină una dintre cele mai spectaculoase apariții de pe covorul roșu.

Renee Zellweger

O apariție pe cât de simplă, pe atât de sofisticată. Less is more, iar Renne întruchipează perfect această sintagmă. Bobul cu volum aranjat într-o manieră dezordonată și machiajul extrem de natural reprezintă o combinație atemporală.

