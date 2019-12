(P) Beneficiile pe care produsele naturale le au asupra tenului

De multe ori cumpărăm produse de îngrijire a tenului în funcție de mirosul pe care îl au, de brand, de preț sau de ambalaj. Însă uităm că nu acestea ar trebui să fie cu adevărat criteriile după care să ne ghidăm. Trebuie să recunosc că, înainte de a fi beauty editor, și eu făceam aceeași greșeală. Însă, cu timpul am învățat că cel mai important lucru de care trebuie să țin cont când aleg produsele de îngrijire îl reprezintă ingredientele. De ce? Pielea este cel mai mare organ și ne protejează de factorii externi, de la substanțele nocive până la radiațiile ultraviolete, așa că este foarte important să ii acordăm o atenție sporită. În plus, aproape 60% din produsele pe care le folosim pe pielea noastră, ajung să fie absorbite de organism. Dacă folosim ingrediente dăunătoare, nu numai că pielea noastră va avea de suferit, însă inclusiv sistemul imunitar sau procesul natural de detoxifiere al corpului vor fi afectate.

În medie, un produs conţine între 15 și 50 de ingrediente. Dacă ne gândim că o femeie folosește zilnic undeva între 9 și 15 produse de îngrijire, atunci rezultă că, în fiecare zi, prin utilizarea cosmeticelor, pielea noastră intră în contact cu aproximativ 515 substanţe nu tocmai benefice acesteia.

Așa că, în ultimul timp mi-am îndreptat atenția către produse realizate din ingrediente naturale. Așa am descoperit noua gama Distillery de la Avon, o gamă de îngrijire a tenului care pune pe primul loc sănătatea pielii.

Nu numai o dată mi-a fost dat să aud că produsele de îngrijire naturale nu au aceleași beneficii și efecte ca cele obișnuite. Însă, în realitate lucrurile nu stau deloc așa, iar asta o pot garanta fiindcă le-am testat pe propria-mi piele. În ultima luna mi-am schimbat întreaga rutină de îngrijire a tenului, folosind doar produsele naturale din gama Distillery, iar calitatea tenului meu s-a îmbunătățit vizibil. A căpătat un aspect sănătos, este mult mai hidratat, mai luminos și mai catifelat. Gama este potrivită tuturor tipurilor de ten, inclusiv celor sensibile, iar produsele sunt testate clinic, alergologic și dermatologic. Întotdeauna încep rutina prin a-mi demachia tenul, pas pe care îl fac atât dimineața cât și seara. Este esențial pentru a-mi menține sănătatea pielii, și oricât aș fi de obosită, nu sar niciodată peste acesta.

Demachiantul Clean Break reușește să curățe în profunzime tenul, însă fără să îl usuce, ci din contra, oferindu-i un plus de hidratare. Cu ulei de caise într-o proporție de 69%, unt de cacao, unt de mango și extract de castraveți, demachiantul are o formulă untoasă, care se topește la contactul cu tenul și se transformă într-o textură lăptoasă.

După demachiere, aplic crema de zi Shade the Day, care îmi hidratează tenul și care este în același timp și o baza excelentă pentru machiaj. În compoziția sa se regăsesc ingrediente naturale precum vitamina E, glicerină vegetală și trandafir distilat. Un alt lucru extrem de important pe care l-am învățat despre piele, este că aceasta trebuie protejată constant împotriva radiaților solare. Chiar dacă e înnorat, sau e iarnă. De aceea, un alt motiv pentru care am optat pentru Shade the Day este acela că are și un SPF mineral, ce împiedică razele soarelui să pătrundă în piele.

Pentru seară, încerc să aloc mai mult timp îngrijirii și să îmi răsfăț tenul cu mai multe produse. Încep cu Uleiul Purify, care conține 98% ingrediente naturale și puternic active. Rolul său este de a-mi proteja pielea de factorii nocivi din mediul înconjurător. De asemenea, are un efect de regenerare intensă și nu încarcă tenul excesiv, având o textură lejeră. Uleiul de jojoba din compoziția sa lasă tenul extrem de catifelat și de hidratat.

Un truc la care apelez deseori, este acela de a amesteca Pudra cu Vitamina C cu uleiul Purify. Aceasta are o concentrație de 100% vitamina C pură, care are efecte antioxidante puternice, regenerând pielea și contribuind la stimularea producției de colagen.

Închei cu crema de noapte Sleep Potion, care conține peste 93% ingrediente pure de hidratare și care îmi păstrează pielea hidratată în mod intens timp de 48 de ore. Așa că, chiar dacă nu am apucat să dorm suficient sau să beau doi litri de apă, tenul meu va arăta în continuare hidratat, luminos și extrem de sănătos.

Un alt motiv pentru care produsele din gama Distillery m-au cucerit, este acela că pe lângă grija pe care o au pentru piele, acestea pun accentul pe ocrotirea mediului înconjurător, ingrediente naturale din compoziția lor fiind obținute sustenabil.

Produsele pot fi testate la Pop-up store-ul AVON din Promenada Mall, de la etajul 1.

