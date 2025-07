Less is more: un machiaj de vară făcut să reziste

Material de Alexandra Florian

Odată cu trecerea anotimpurilor, trebuie schimbată și rutina de machiaj. Înlocuirea fondului de ten cu o formulă mai lejeră, precum un skin tint sau un BB cream, nu încarcă tenul și constituie o bază solidă pentru un machiaj de vară. Tenul luminos, completat de un blush lichid și buze hidratate, este genul de look pentru care să optezi vara. Află ce alte produse să folosești pentru un make-up care să reziste și celor mai însorite și toride zile.

Primul pas este întotdeauna protecția solară. O cremă cu protecție solară hidratează tenul și îl protejează de razele soarelui, ajutând la prevenirea petelor pigmentare și a ridurilor.

Un skin tint nu are acoperire mare, dar uniformizează nuanța tenului și oferă acel look luminos, fără să încarce fața asemenea unui fond de ten. Un astfel de produs este mai rezistent la temperaturile ridicate, pentru că are o formulă lejeră și nu se strânge pe față, în ridurile de expresie. Dacă nu ai un skin tint acasă, poți combina crema ta preferată cu puțin fond de ten.

Poate te întrebi cum vei estompa imperfecțiunile pe care skin tint-ul nu a reușit să le acopere – aici vine în ajutor concealer-ul. Aplică-l pentru a acoperi cearcănele și în alte zone care necesită un plus de luminozitate, precum zona T, adică porțiunea centrală a feței, formată din frunte, nas și bărbie.

Un machiaj de vară este prilejul perfect să testezi toate nuanțele de blush pe care nu le-ai încercat până acum. De la roz Barbie până la portocaliu coral sau chiar nuanțe mai închise, precum un mov prună sau un roșu aprins, nu există culoare care să nu se potrivească vara. Fardurile de obraz lichide sunt foarte versatile și pot fi aplicate chiar și pe pleoape sau pe buze, pentru un look monocrom. Nu sta mult pe gânduri când vine vorba de blush, aplică-l în cele mai înalte puncte ale feței, acestea fiind zonele pe care lumina pică natural. Fardul de obraz lichid poate fi fixat cu un blush pudră de aceeași culoare sau chiar cu o nuanță diferită, pentru a obține acel „sunset look”.

În prezent, se pare că mascara nu mai este un „must”, machiajul fără aceasta fiind un trend din ce în ce mai răspândit. La Met Gala de anul acesta, au fost celebrități, printre care Sofia Richie și Hailey Bieber, care au optat pentru un machiaj natural al ochilor, fără mascara. Însă, dacă nu vrei să renunți la acest pas, poți înlocui într-un machiaj de vară mascara neagră cu una maro. Nuanța caldă a acesteia va crea un efect mai natural, care va completa restul feței. Iar un gel de fixare, transparent sau colorat, va ține sprâncenele nemișcate.

Și pentru buze există mai multe variante: gloss, balsam sau ulei de buze, în funcție de ce textură ți se pare confortabilă. În loc de creion de buze poți folosi un lip stain, pentru a oferi contur. Astfel, culoarea va rămâne pe buze toată ziua și va avea un finish lucios de la gloss.

Ultimul pas, dar nu cel din urmă, este fixarea acelui machiaj de vară pe care l-ai ales. O pudră translucidă și un spray de fixare sunt cei mai buni prieteni atunci când este cald. Aceste produse vor ajuta machiajul să rămână intact și să nu se topească.

Foto: Instagram Hailey Bieber

