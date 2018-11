AVON LIFE sau 5 MOTIVE pentru care PARISUL este întotdeauna O IDEE BUNĂ

Cred că pe la începutul lui august am primit un telefon de la Roxana, o veche cunoștință, care m-a întrebat direct dacă nu aș vrea să merg la Paris în timpul Săptămânii Modei, pentru un eveniment marca Avon – un interviu cu designer-ul Kenzo Takada. Sigur, în afară de interviu, urma să particip și la o cină în apartamentul lui Kenzo, să fac o vizită la Firmenich, locul unde se produc parfumurile Avon, să descopăr, alături de Mr. Takada, locurile lui preferate din Paris și tot felul de alte situațiuni.

Sigur că în primul moment am fost tentat să declin această invitație. Dar, în timp ce Roxana îmi tot povestea despre posibila călătorie, au început să-mi defileze prin fața ochilor imagini cu Parisul pe care nu îl mai văzusem de șase ani, dar și imagini cu avioane & aeroporturi – asta pentru că fobia de avion mă chinuie de cel puțin 10 ani.

Totul a durat câteva secunde – eram pe plajă cu Victor, bulldog-ul meu francez, m-am uitat la el și am decis că îmi voi învinge teama, orice ar fi!

Așadar, iata-mă urcat într-o aeronavă, cu destinația Paris. Am să trec peste amănunte (nopți nedormite, coșmaruri cu accidente aviatice, turbulențe etc.) și am să vă spun o chestie – am întâlnit, la dus, cele mai amabile & empatice însoțitoare de bord, iar la întors o profesoară de yoga, o franțuzoaică stabilită la București, alături de care am făcut prima mea ședință de yoga, chiar în avion.

Iar Parisul, Parisul pe care îl iubesc atât de mult, nu m-a dezamăgit nici de data aceasta:

Pam stat într-unul dintre cele mai șic hoteluri ale momentului, Alfred Sommier, deschis în martie, în-

tr-un imobil care a aparținut familiei Sommier – un spațiu 100% parizian, luxos, dar deloc copleșitor, cu una dintre cele mai frumoase grădini interioare pe care le-am văzut vreodată – evident, locul perfect dacă vine vorba despre parfumurile Avon x Kenzo;

Pam descoperit un Kenzo Takada modest, firesc, natural și un apartament sublim, apartamentul în care locuiește, situat chiar vizavi de Le Bon Marche – colecția de artă a lui Kenzo ar putea constitui subiectul unui material amplu!

Pla Firmenich, spațiul unde au fost produse parfumurile Avon by Kenzo, creațiile maestrului Olivier Cresp, am înțeles că totul în ziua de azi este tehnologie – un motiv în plus să-mi înving teama de avion.

Pam aflat că celebrele Galerii Vivienne, unde a apărut primul magazin Kenzo, se numără printre locurile lui preferate din Paris. Nu știu dacă este o coincidență sau nu, dar despre aceste galerii mi-a vorbit prima oară mătușa mea, amintindu-și prima ei vizită în Paris, la începutul anilor 70, chiar atunci când a apărut și boutique-ul Kenzo.

M-am îndrăgostit iremediabil de magnolie, ingredientul-vedetă al parfumurilor Avon Life Colour, mai cu seamă că la Firmenich am primit și un fel de difuzor cu esență de magnolie, care mă ajuta să mă calmez ori de câte ori îmi aminteam că trebuie să mă întorc tot cu avionul.

