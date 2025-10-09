7 trucuri de machiaj care îți vor face viața mai ușoară

Femeile iubesc machiajul și se pare că există trucuri simple care fac aplicarea acestuia mult mai facilă.

Homepage  / Beauty / Beauty Tips
  de  Andreea Ilie
7 trucuri de machiaj care îți vor face viața mai ușoară

Iată 7 trucuri de machiaj care îți vor face cu siguranță viața mai ușoară:

1. Începe cu machiajul ochilor

Dacă obișnuiai să aplici fondul de ten și apoi fardul de ochi, atunci știi că, de obicei, acesta cade pe obraz. Ok, nu se întâmplă de fiecare dată, dar atunci când ai această problemă durează foarte mult să retușezi greșeala. Dacă vei începe cu machiajul ochilor poți face orice retuș înainte de aplicarea fondului de ten. În acest fel, vei câștiga foarte mult timp.

2. Aplică eyeliner-ul ținând ochii deschiși

Câte dintre voi aplică cu ușurință eyeliner-ul? Data viitoare încearcă să îl aplici ținând ochii deschiși. Vei fi surprinsă să descoperi că genele nu te vor incomoda! Poate că sună ciudat, dar merită să încerci!

3. Rotește aplicatorul atunci când aplici mascara

Dacă obișnuiești să aplici mascara cu mișcări de jos în sus pe suprafața genelor, încercă data viitoare să aplici rotind peria aplicatorului. Vei observa că genele au mai mult volum și vor părea și mult mai lungi.

4. Folosește iluminator pentru arcade

Dacă vrei să scoți în evidență zona ochilor, cea mai simplă metodă este să aplici un iluminator la baza sprâncenelor. Optează pentru o culoare de iluminator apropiată de nuanța naturală a pielii, astfel încât rezultatul să fie unul natural. Ideea este ca iluminatorul să nu iasă în evidență, ci ochii.

5. Folosește anticearcăn

Dacă vrei să arăți fresh la orice oră, atunci un anticearcăn este soluția. Dacă ai cearcăne sau pielea atât de transparentă încât se văd vasele de sânge, atunci vei vedea ce aliat de nădejde poate fi un anticearcăn. În plus, modalitatea de aplicare este foarte simplă.

6. Blush cremos

Blush-ul sub formă de cremă creează un look natural și este foarte ușor de folosit. Există încă un truc pe care îl poți încerca: folosind vârful degetelor, aplică blush și apoi fondul de ten. Vei arăta absolut radiantă!

7. Un ruj rezistent

Dacă vrei să scapi de rutina aplicării rujului din oră în oră, atunci încearcă următorul truc: aplică rujul din abundență, în mod uniform, și apoi îndepărtează excesul cu ajutorul unui șervețel. În felul acesta, buzele vor arăta mai pline iar rujul va rezista ore în șir.

Citește și:
Cele mai comune greșeli care îți pot distruge părul

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum

Recomandari
6 lucruri despre care nu știai că îți afectează enorm tenul
Beauty
6 lucruri despre care nu știai că îți afectează enorm tenul
Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Beauty
Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Alimente care îți fac pielea să strălucească
Beauty
Alimente care îți fac pielea să strălucească
5 trucuri pentru un păr drept, frumos și sănătos
Beauty
5 trucuri pentru un păr drept, frumos și sănătos
Ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu trebuie să le folosești în același timp
Beauty
Ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu trebuie să le folosești în același timp
La Bomba, noul parfum Carolina Herrera, lansat în cadrul unui eveniment impresionant
Beauty
La Bomba, noul parfum Carolina Herrera, lansat în cadrul unui eveniment impresionant
Libertatea
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Claudia Pătrașcanu s-a despărțit de iubit după doi ani și jumătate de relație: „A fost o mare furtună”. Cum se înțeleg după separare
Claudia Pătrașcanu s-a despărțit de iubit după doi ani și jumătate de relație: „A fost o mare furtună”. Cum se înțeleg după separare
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express. Alexandru avea această dorință
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express. Alexandru avea această dorință
Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta ei
Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta ei
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Fata cea mare a Elenei Băsescu e superbă! Imagini rare cu Sofia Anais! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu e superbă! Imagini rare cu Sofia Anais! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
catine.ro
Cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să speli o pilotă acasă fără să o deteriorezi. Trucuri pentru a o păstra curată și pufoasă
Cum poți să speli o pilotă acasă fără să o deteriorezi. Trucuri pentru a o păstra curată și pufoasă
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Mai multe din beauty
6 semne care arată că ai un ten sănătos, deși nu crezi acest lucru
6 semne care arată că ai un ten sănătos, deși nu crezi acest lucru
Beauty

Există multe trenduri care ne spun cum ar trebui să avem tenul, iar orice imperfecțiune pe care o ai te poate face să te îngrijorezi că nu ai un ten sănătos. Dacă textura pielii se modifică, ai roșeață sau diferite pete pigmentare, nu înseamnă că pielea ta suferă vreo afecțiune.

+ Mai multe
7 lucruri pe care orice femeie trebuie să le facă înainte de somn!
7 lucruri pe care orice femeie trebuie să le facă înainte de somn!
Beauty

Când vine momentul să mergi la culcare, orice altceva ar trebui să mai faci înainte presupune un efort teribil și un act de voință pentru cele mai multe dintre noi.

+ Mai multe
9 trucuri utile pentru a te trezi mai frumoasă
9 trucuri utile pentru a te trezi mai frumoasă
Beauty

Ritualul de frumusețe din fiecare seară te poate ajuta să obții un look fresh și să arăți perfect chiar din momentul în care te trezești.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC