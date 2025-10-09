7 trucuri de machiaj care îți vor face viața mai ușoară

Femeile iubesc machiajul și se pare că există trucuri simple care fac aplicarea acestuia mult mai facilă.
Iată 7 trucuri de machiaj care îți vor face cu siguranță viața mai ușoară:
Dacă obișnuiai să aplici fondul de ten și apoi fardul de ochi, atunci știi că, de obicei, acesta cade pe obraz. Ok, nu se întâmplă de fiecare dată, dar atunci când ai această problemă durează foarte mult să retușezi greșeala. Dacă vei începe cu machiajul ochilor poți face orice retuș înainte de aplicarea fondului de ten. În acest fel, vei câștiga foarte mult timp.
Câte dintre voi aplică cu ușurință eyeliner-ul? Data viitoare încearcă să îl aplici ținând ochii deschiși. Vei fi surprinsă să descoperi că genele nu te vor incomoda! Poate că sună ciudat, dar merită să încerci!
Dacă obișnuiești să aplici mascara cu mișcări de jos în sus pe suprafața genelor, încercă data viitoare să aplici rotind peria aplicatorului. Vei observa că genele au mai mult volum și vor părea și mult mai lungi.
Dacă vrei să scoți în evidență zona ochilor, cea mai simplă metodă este să aplici un iluminator la baza sprâncenelor. Optează pentru o culoare de iluminator apropiată de nuanța naturală a pielii, astfel încât rezultatul să fie unul natural. Ideea este ca iluminatorul să nu iasă în evidență, ci ochii.
Dacă vrei să arăți fresh la orice oră, atunci un anticearcăn este soluția. Dacă ai cearcăne sau pielea atât de transparentă încât se văd vasele de sânge, atunci vei vedea ce aliat de nădejde poate fi un anticearcăn. În plus, modalitatea de aplicare este foarte simplă.
Blush-ul sub formă de cremă creează un look natural și este foarte ușor de folosit. Există încă un truc pe care îl poți încerca: folosind vârful degetelor, aplică blush și apoi fondul de ten. Vei arăta absolut radiantă!
Dacă vrei să scapi de rutina aplicării rujului din oră în oră, atunci încearcă următorul truc: aplică rujul din abundență, în mod uniform, și apoi îndepărtează excesul cu ajutorul unui șervețel. În felul acesta, buzele vor arăta mai pline iar rujul va rezista ore în șir.
Foto: Arhiva ELLE
