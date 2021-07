Ispite cosmetice de iulie – cele mai irezistibile lansări beauty ale lunii

Ne dorim să petrecem timp în natură, iar asta înseamnă o mai mare atenție acordată produselor pentru îngrijirea completă a corpului. Acestea sunt sugestiile noastre!

Bucură-te de tentațiile cosmetice ale verii și alege parfumuri estivale și produse de îngrijire care te vor proteja eficient de razele soarelui.

Tușele de machiaj solar se traduc în acest sezon prin pudre bronzante, farduri pigmentate, rujuri seducătoare și, bineînțeles, mascara pentru gene pline de volum.

Călătorie parfumată

Inspirată de destinațiile preferate ale lui Gabrielle Chanel și creată de celebrul parfumier Olivier Polge, gama Les Eaux de Chanel ne prezintă o nouă destinație olfactivă: Paris – Édimbourg, un parfum perfect pentru zilele toride de vară. O apă de toaletă atât fresh, cât și lemnoasă, cu note de vârf de boabe de ienupăr și chiparos, note de mijloc de lavandă, cedru și vetiver, pe o bază de mosc și vanilie. Disponibil exclusiv în Chanel Espace Beauté.

Parfum de vară

Apa de toaletă Guerlain Aqua Allegoria Nettare Di Sole te va seduce încă de la prima pulverizare cu mixul notelor vibrante de citrice, bergamotă din Calabria, acord dulce de miere și flori albe (trandafiri, magnolie și iasomie). Notele finale sunt de mosc alb și boabe de tonka. Parfumul face parte din colecția Guerlain Aqua Allegoria, inspirată de cele mai frumoase grădini din lume, și poartă semnătura parfumierilor Thierry Wasser și Delphine Jelk.

Shine bright!

Keune Lumi Coat este un spray profesional ce are la bază o formulă avansată, special dezvoltată pentru a repara fibra capilară degradată, și totodată îmbracă părul într-un strat de strălucire intensă. Are efectul unei pelicule care rămâne pe suprafața firului de păr și în acest mod îl protejează de orice factor nociv, de mediu, chimic sau termic. Se aplică foarte simplu, prin pulverizare pe părul umed, proaspăt spălat, și se activează la căldura aparatelor de styling.

Un ten curat

Curățarea tenului este unul dintre cei mai importanți pași în îngrijire, peste care nu ar trebui să sari niciodată. Paula’s Choice lansează Omega+ Complex Cleansing Balm, care îndepărtează cu ușurință machiajul și impuritățile și în același timp restabilește nivelul de hidratare al pielii. Formula sa conține omega 3, 6 și 9, acizi grași derivați din nucă de cocos și jojoba, iar după clătire tenul rămâne fin, hidratat și perfect curat.

Note intense

Giorgio Armani dezvăluie în această vară un nou capitol din povestea florală My Way, lansând apa de parfum My Way Intense. Parfumul se deschide cu note de bergamotă din Italia și floare de portocal din Egipt, în inima aromei regăsim absolut de tuberoză, un ingredient exclusiv Giorgio Armani, și iasomie, iar compoziția este conturată de notele de lemn de cedru și vanilie bourbon din Madagascar, toate ingredientele fiind prelucrate în mod sustenabil.

Curățare eficientă

Crema de curățare spumantă și hidratantă CeraVe îndepărtează impuritățile și în mod special machiajul, dar și hidratează pielea. Noutatea o reprezintă textura produsului, fiind inițial o cremă care, în timpul aplicării, se transformă în spumă. Are o formulă cu un complex de aminoacizi, acid hialuronic și trei ceramide esențiale și este testată alergologic și oftalmologic.

În farmacii

Dacă brand-urile de frumusețe Clinique, Darphin, Glamglow și Origins, aparținând grupului Estée Lauder Companies, se numără printre preferatele tale, atunci avem o veste excelentă pentru tine. De acum le poți găsi și în Sensiblu, prima farmacie care a introdus în România conceptul „health and beauty”, și vei avea parte și de consultanță cosmetică și serviciu de împachetare gratuit. Noi suntem fane declarate ale acestor brand-uri, iar măștile de față Origins sunt nelipsite din rutina noastră de îngrijire.

Anti-îmbătrânire

În lupta noastră contra semnelor îmbătrânirii avem nevoie de cei mai puternici aliați. DIOR ne sare în ajutor cu două produse cu ingrediente active cu eficiență antirid dovedită: serumul pentru ten Capture Totale Super Potent Serum (care combate ridurile, conferă tonifiere și fermitate tenului, dar și un aspect uniform, sănătos) și serumul pentru conturul ochilor Capture Totale Super Potent Eye Serum (care ajută la redefinirea zonei și estomparea ridurilor și a liniilor fine).

Doza de vitamina C

Tratamentul avansat cu vitamina C + acid hialuronic Artistry Intensive Skincare reduce aspectul liniilor de expresie și, dacă este folosit în mod constant, previne apariția liniilor fine și a ridurilor cauzată de factorii agresivi din mediu. Trebuie să masezi 4-5 picături din această formulă concentrată pe pielea proaspăt curățată, iar pentru cele mai bune rezultate, utilizează produsul atât dimineața, cât și seara. Nu uita să aplici în cursul zilei și protecție solară. Disponibil pe amway.ro.

Accent pe sustenabilitate

L’Oréal România adoptă o serie de măsuri pentru a contribui la reducerea poluării, îmbunătățirea calității aerului în România și sprijinirea comunităților, ca parte din planul global de sustenabilitate al companiei, „L’Oréal for the Future”. Una dintre principalele măsuri luate de companie pentru creșterea potențialului de reciclare a produselor de beauty și conexe o reprezintă decizia ca, până în 2023, L’Oréal România să facă tranziția către ambalaje din plastic 100% reciclat sau generat prin metode sustenabile.

Îngrijire profesională

Gama ELEMENTS din portofoliul Wella Professionals a fost special creată pentru persoanele care pun accent pe îngrijirea podoabei capilare, fiind menită să redea sănătatea, frumusețea și strălucirea firului de păr. Produsele din această gamă sunt potrivite pentru toate tipurile de păr (de la scalpul normal până la cel uleios) și au la bază ingrediente (într-un procent de până la 99%) de origine naturală, fară siliconi, sulfați sau compuși derivați din animale; și sunt testate dermatologic.

Formulă vegană

The Body Shop relansează gamele pentru îngrijirea părului, dar vine și cu noi produse pentru o podoabă capilară de invidiat. Noua formulă conține proteină de mătase vegană, ce repară părul din interior, iar produsele sunt certificate vegan și conțin până la 97% ingrediente de origine naturală. Noile game Tea Tree (pentru îngrijirea părului gras) și Moringa (pentru părul lipsit de strălucire) se adaugă celor deja consacrate – Banana, Ginger (contra mătreții) și Shea (reparare intensă).

Esențiale

Dacă nu știi ce cosmetice să iei în vacanță, încearcă setul Summer Essentials Sephora Favorites, cu nouă produse de top. Vei găsi un lac de unghii O.P.I., pudră bronzantă Hoola de la Benefit Cosmetics, mascara waterproof Sephora, gloss Marc Jacobs și pudră pentru finisarea machiajului de la Becca. În ceea ce privește îngrijirea corpului, setul conține scrub Frankbody, spumă de duș Rituals, cremă de corp Sol de Janeiro și cremă pentru ten Belif, dar și o perie pentru păr Tangle Teezer.

All the curls

Părul creț este cel mai solicitant dintre toate tipurile de păr. Kérastase Curl Manifesto este gama profesională de lux pentru îngrijirea buclelor, de la părul ondulat până la creț, foarte creț sau spiralat. Combinația perfectă a ingredientelor – mierea de Manuka hrănitoare, ceramidele fortificatoare și glicerina – oferă părului creț cu până la 83% mai multă hidratare, cu până la 87% mai puțin păr rupt și cu până la 81% mai multă definire.

Inovație

L’Oréal Professionnel Paris a lansat gama Serie Expert Metal Detox, care elimină acumulările de metale grele din interioriul fibrei capilare, într-un mod rapid și eficient, iar rezultatul este un păr sănătos și o culoare exact așa cum ai visat, prevenind și ruperea firelor de păr. Produsele au la bază o moleculă extrem de puternică, numită glicoamină, care neutralizează metalele din interiorul firelor de păr, asigurând un proces reușit de colorare, balayage sau decolorare.

Note estivale

Noua aromă Oscar de la Renta Alibi este primul parfum creat de co-directorii de creație ai casei, Fernando Garcia și Laura Kim. Este o apă de parfum floral-fructată care se deschide cu acorduri citrice de mandarine, dar și floare de ghimbir. În inima parfumului tronează eleganta orhidee vanilată, note de apă și heliotrop, iar senzualul mosc, notele de praline și lemn ambrat se combină la bază pentru o creație olfactivă cu adevărat memorabilă.

Culori puternice

Pune-ți în evidență frumusețea ochilor cu Velvet Crush & Lamé Crush, noile farduri de pleoape mono YSL Beauty, perfecte pentru realizarea unui machiaj în tendințe, care va rezista întreaga zi. Culorile vibrante și cele două finisaje – intens mat și metalizat – permit o intensitate reglabilă a tonurilor, în funcție de aspectul dorit. Nuanțele versatile pot fi folosite atât împreună, pentru un machiaj couture, cât și de sine stătătoare, aplicarea lor fiind extrem de facilă, iar intensitatea tonurilor, de necontestat.

Protecție solară

Nu a fost niciodată mai ușor să aplici produsele cu protecție solară! Pe noi ne-a cucerit PRO-ACTIVE SUNSCREEN stick cu SPF 50 de la MÁDARA, disponibil pe miobio.ro. Datorită formei sale compacte, poți lua oriunde acest stick cu protecție solară minerală certificată natural, cu spectru larg UVA/UVB. Se aplică rapid și ușor pe față, decolteu sau mâini și datorită pigmentării ușoare oferă un aspect uniform și invizibil pe piele. Conține ceramide, uleiuri de chimion negru și cătină cu proprietăți antioxidante și hidratante.

Must-have

Produsele pentru îngrijirea tenului de la Drunk Elephant au ajuns în sfârșit și în România și le poți achiziționa din magazinele Sephora. Cea mai bună metodă de a vedea care este produsul cu care pielea ta rezonează este cu ajutorul setului The Littles™ care conține 7 produse – cel mai bine vândute și cele mai apreciate ale acestui brand – de la gel de curățare, ulei facial, serum intensiv hidratant până la cremă pentru zona ochilor.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Nina Extra Rouge, Nina Ricci, 50 ml, 365 lei

Apă de parfum Naturally Fierce, Abercrombie & Fitch, 100 ml, 502 lei (exclusiv în parfumeriile Douglas)

Apă de toaletă Cyprès Pantelleria, Armani/Privé Les Eaux, 750 lei (exclusiv în Armani Boutique)

Cremă regenerantă cu celule stem Regenerating Bio Cream, Rigeidra, 280 lei (disponibilă pe beautyfix.ro)

Cremă de corp cu ciocolată și mandarine Narumi White Body Cream, IEHANA, 97 lei

Emulsie autobronzantă pentru față și corp, Ultra-Moisturizing Progressive Tan, Topicrem, 58,57 lei (disponibilă pe optimashop.ro)

Fard de obraz Prisme Libre Blush, Givenchy, 228 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Fard de obraz Facefinity Blush, Max Factor, 67,40 lei

Fond de ten Miracle Second Skin Hybrid Foundation, Max Factor, 66,50 lei

Lac de unghii semipermanent The Gel Polish, Andreia Professional, 42 lei (disponibil pe xpertbeauty.ro)

Loțiune hidratantă și antiaging Resist Advanced Replenishing Toner, Paula’s Choice, 130 lei

Mascara Full Loading, Sephora Collection, 50 lei

Mascara Volume Glamour Oh Oui!, Bourjois, 61,7 lei

Paletă de farduri de pleoape LES BEIGES Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette, Chanel, 311 lei

Paletă de farduri de pleoape Couture Colour Clutch Eyeshadow Palette, Yves Saint Laurent, 350 lei

Pudră bronzantă Glowish Soft Radiance Bronzing Powder, Huda Beauty, 155 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Pudră bronzantă Always Fabulous Bronzing Powder, Bourjois, 54,9 lei

Ruj Power Full 5 Lip Care, Catrice, 16,99 lei

Serum hidratant și calmant Japanese Ritual Smoothing Face Serum, REVOX, 29,99 lei (exclusiv în parfumeriile Douglas)

Serum autobronzant pentru corp The Body Illuminating Self-Tan Drops, TAN-LUXE, 260 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Serum antirid Detox Serum Antioxidant +3 Complex, Grown Alchemist, 245 lei (disponibil pe obsentum.com)

Ulei hrănitor pentru față, corp și păr Shimmering Gold Oil, African Botanics, 540 lei (în Madison Perfumery)

