6 lucruri despre care nu știai că îți afectează enorm tenul

Atingerea constantă a feței, expunerea la soare, poluarea – despre toate acestea știm deja că ne afectează tenul, provocând acnee sau îmbătrânire prematură. Iată alte 6 lucruri, foarte frecvente, la care nici nu te-ai gândit…

  de  Andreea Ilie
Iată 6 lucruri despre care probabil nu știai că îți afectează enorm tenul.

Săritul peste mese

Săritul peste mese îți afectează corpul și sănătatea în atât de multe feluri încât nici nu mai trebuie să îți spunem că tenul tău este și el serios afectat. Consumul scăzut de calorii îți privează tenul de nutrienți importanți, cum ar fi proteinele și vitaminele. Altfel spus, o dietă săracă îți afectează mai mult tenul decât îți poate ajuta silueta.

Ochelarii de soare

Este adevărat că ochelarii de soare îți protejează ochii de razele UV și previn apariția ridurilor cauzate de acestea. Însă felul în care se sprijină pe pomeți poate contribui la formarea celebrelor pungi de sub ochi, lăsând șanțuri adânci. De asemenea, curăță temeinic rama ochelarilor de soare după fiecare utilizare deoarece pot deveni o sursă de microbi și bacterii după ce intră în contact cu sebumul, fondul de ten și transpirația adunate pe față.

Produsele de îngrijire a părului

Substanțele chimice din componența produselor de îngrijire a părului pot fi foarte dăunătoare tenului, provocând supraîncărcarea porilor, iritații și alte reacții adverse. Zonele afectate sunt de obicei fața, gâtul, decolteul și spatele. Tot ce poți face în acest caz este să îți cureți cât mai temeinic aceste zone dimineața și seara.

Lipsa protecției UV atunci când conduci

Credeai că trebuie să porți creme de protecție solară doar când îți petreci timpul în aer liber? Mai gândește-te! Expunerea la raze UV este la fel de intensă și atunci când conduci, geamurile nu te pot apăra în niciun fel. Se pare că sunt mult mai frecvente cazurile de cancer de piele pe partea stângă, acolo unde suntem mult mai aproape de geam și de razele soarelui, decât pe partea dreaptă.

Machiajul excesiv

Pe lângă iritații și supraîncărcarea porilor, machiajul excesiv împiedică tenul să respire. La fel acționează și fondurile de ten concepute să reziste 24 de ore – niciun produs de machiaj nu ar trebui să stea atât de mult pe față. Tenul trebuie curățat atât dimineața cât și seara, cu regularitate.

Medicația

Anumite medicamente, cum ar fi antibioticele sau anticoncepționalele, îți pot face tenul mult mai sensibil, în special la soare. Așa că citește cu atenție prospectul înainte de a lua un medicament, și, dacă este cazul, ferește-te de soare în perioada administrării respectivului medicament.

