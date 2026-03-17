Zodiile care au cele mai mari șanse să se logodească în 2026

Potrivit astrologiei, următoarele zodii ar trebui să se aștepte ca în 2026 să treacă la pasul următor în relație și să se logodească.

Rac

Din punct de vedere amoros, nativii Rac nu au trecut prin cele mai fericite experiențe. Au fost dezamăgiți, înșelați și inima le-a fost frântă de persoana la care se așteptau cel mai puțin. Însă, în 2026 lucrurile se vor schimba major. Vor întâlni persoana potrivită lor, atentă la nevoile pe care le au în cuplu și în final se vor și logodi. Această alegere nu este una impulsivă, pentru că simt cu adevărat că sunt fericiți și că le sunt respectate independența și limitele, fără să fie sabotată stabilitatea emoțională din cuplu.

Berbec

În 2026, nativii Berbec vor avea parte de o cerere în căsătorie spectaculoasă. Pentru că sunt iubiți așa cum n-au mai fost niciodată, li se va pregăti o surpriză fabuloasă și se vor logodi într-un loc de vis și romantic. Sentimentele lor față de persoana alături de care formează un cuplu sunt sincere, puternice și se simt pregătiți să se căsătorească și să își întemeieze o familie.

Leu

Leii au toate șansele să se logodească în 2026. Povestea de dragoste pe care o trăiesc este una sănătoasă, armonioasă, bazată pe foarte multă încredere și respect. Au tot avut discuții cu persoana iubită pe tema căsătoriei și privesc cu aceeași importanță acest pas din relație. S-au tot gândit la momentul în care vor ajunge în fața altarului și la cum va arăta nunta lor, așa că visul lor va deveni realitate mai devreme decât se așteptau.

Capricorn

Nativii Capricorn ar trebui să se aștepte la o cerere în căsătorie în anul 2026. Formează deja o relație de lungă durată alături de persoana pe care o iubesc și nu ar trebui să fie surprinși dacă vor trece la pasul următor. Niciodată nu au pus preț pe o astfel de legătură, dar în sinea lor își doresc foarte mult să aibă parte de stabilitate în cuplu. Iar dacă se simt pregătiți să facă asta, vor accepta cererea fără prea multe ezitări și incertitudini.

