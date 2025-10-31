Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 3-9 noiembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 3-9 noiembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 3-9 noiembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 3-9 noiembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 3-9 noiembrie 2025

Te lași influențată de invidia anumitor persoane și asta te încarcă foarte mult energetic. Nu îți mai dorești să faci lucrurile pe care le faci în prezent, dar nu știi cum să ieși din cercul vicios în care te afli. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 3-9 noiembrie 2025

Te lași influențată de invidia anumitor persoane și asta te încarcă foarte mult energetic. Nu îți mai dorești să faci lucrurile pe care le faci în prezent, dar nu știi cum să ieși din cercul vicios în care te afli. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 3-9 noiembrie 2025

Te adaptezi repede contextelor în care te afli astfel încât cei din jur sunt uimiți de siguranța de sine pe care o emani. Ești o personalitate puternică și tot ceea ce ți se întâmplă are un efect pozitiv asupra motivației tale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 3-9 noiembrie 2025

Vorbești deschis despre modul în care urmează să acționezi și faci cercetări amănunțite în acest sens. Este evident pentru tine faptul că romantismul și confortul psihic din relația personală te ajută să faci față provocărilor de care ai parte zi de zi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 3-9 noiembrie 2025

Intriga pe care o resimți în anumite relații de prietenie te face să fii mult mai atentă la propriile emoții. A te simți total pierdută din punct de vedere emoțional va fi destul de dificil pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 3-9 noiembrie 2025

Rutina zilnică te epuizează psihic peste măsură. Ai constant nevoie să faci lucruri care să îți mențină motivația între anumite limite pentru a nu te plafona. Modul în care te percep cei din jur este strict problema lor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 3-9 noiembrie 2025

Astrele vor „mixa” energiile din jurul tău. Tu vei fi tot mai debusolată. Acționezi prin prisma sentimentelor, dar asta nu este suficient pentru a avea relații autentice. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 3-9 noiembrie 2025

Cântărește foarte bine opțiunile pe care le ai și încearcă să alegi mereu propriul bine. Zilele acestei săptămâni aduc durere și dezamăgire în viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 3-9 noiembrie 2025

Compania persoanelor de referință te ajută să te încrezi în deciziile pe care le iei, chiar și atunci când nu simți că faci alegeri înțelepte. Chiar dacă acestea presupun riscuri, cu siguranță îți pot oferi și lecții de viață. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 3-9 noiembrie 2025

Descoperi cu tristețe că viața îți pune în continuare piedici în împlinirea propriilor visuri și totul este mult mai dificil decât credeai tu că va fi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 3-9 noiembrie 2025

Lucrurile se precipită destul de mult pe plan personal. Atunci când credeai că ai ajuns la un echilibru, îți dai seama că acest sentiment nu este de fapt unul autentic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 3-9 noiembrie 2025

Încă de la începutul săptămânii, la birou ai de luat decizii importante. Acestea este posibil să îți afecteze viitorul profesional. Este nevoie de multă perseverență, conștientizare, „calibrare” pentru a te echilibra din punct de vedere emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Horoscop anual 2026 Capricorn. Previziuni pentru zodia Capricorn, în 2026
Astrologie
Horoscop anual 2026 Capricorn. Previziuni pentru zodia Capricorn, în 2026
Horoscopul lunii noiembrie 2025: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii noiembrie 2025: previziuni complete
Horoscop anual 2026 Săgetător. Previziuni pentru zodia Săgetător în 2026
Astrologie
Horoscop anual 2026 Săgetător. Previziuni pentru zodia Săgetător în 2026
4 zodii care au emoții la prima întâlnire
Astrologie
4 zodii care au emoții la prima întâlnire
Zodiile care dau vina pe fostul iubit pentru faptul că relația nu a funcționat
Astrologie
Zodiile care dau vina pe fostul iubit pentru faptul că relația nu a funcționat
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 27 octombrie - 2 noiembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 27 octombrie - 2 noiembrie 2025
Libertatea
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Cei doi au făcut anunțul direct din Turcia. „Te iubesc! Nici nu voiam să spunem”
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Cei doi au făcut anunțul direct din Turcia. „Te iubesc! Nici nu voiam să spunem”
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Andrei Găluț, solistul și singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv / Foto
Andrei Găluț, solistul și singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Mai multe din astrologie
Horoscop anual 2026 Taur. Previziuni pentru zodia Taur, în 2026
Horoscop anual 2026 Taur. Previziuni pentru zodia Taur, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Taur? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026, zodia Taur.

+ Mai multe
Cele 3 zodii care au succes în orice își propun
Cele 3 zodii care au succes în orice își propun
Astrologie

Zodiile acestea sunt încrezătoare că își vor vedea visul cum devine realitate.

+ Mai multe
Horoscop anual 2026 Berbec. Previziuni pentru zodia Berbec, în 2026
Horoscop anual 2026 Berbec. Previziuni pentru zodia Berbec, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Berbec? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026, zodia Berbec.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC