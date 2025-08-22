Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 25-31 august 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 25-31 august 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 25-31 august 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 25-31 august 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 25-31 august 2025

Trebuie să accepți cu maturitate faptul că cei din jur nu îți sunt datori cu nimic. Integrarea lui în viața de zi cu zi te va ajuta, într-o formă sau alta, să te întorci către sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 25-31 august 2025

Sunt situații pe care nu le poți controla. Chiar dacă îți dorești să faci multe lucruri, starea psihică nu te ajută în acest sens. Starea de neputință este de fapt un semn că trebuie să fii și atât. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 25-31 august 2025

Îți dorești împlinire și îndeplinirea tuturor lucrurilor. Vezi totul în nuanțe de alb sau negru și de aceea îți este dificil să accepți că uneori nu este cazul să mai forțezi anumite drumuri. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 25-31 august 2025

Te simți patetică și total inadecvată în raport cu anumite persoane. Ceea ce încerci să promovezi în plan social nu are nimic în comun cu universul tău interior. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 25-31 august 2025

„Căderile” pe care le vei trăi pe parcursul acestei săptămâni vor simplifica lucrurile în favoarea ta. Ai nevoie să revizuiești anumite aspecte organizatorice pentru a evita să mai ajungi în impas. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 25-31 august 2025

Multe persoane din viața ta nu rezonează cu valorile tale și de aceea alegi să te retragi din anumite relații. Niciodată nu este prea târziu să îndrepți anumite greșeli pe care le regreți! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 25-31 august 2025

Influența pe care o primești din partea Lunii te forțează să alegi dintre totul sau nimic. Această atitudine drastică te ajută totuși să elimini din viața ta lucruri superficiale care nu dădeau niciun sens acțiunilor tale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 25-31 august 2025

Chiar dacă nu te simți confortabil făcând acest lucru, pentru cariera ta este important să preiei inițiativa. Colegii de echipă pot fi aliații tăi, dar asta dacă le vei da voie să facă asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 25-31 august 2025

Nu te simți pregătită să faci față unor noi provocări profesionale, dar nici nu ai curajul necesar pentru a-ți recunoaște limitele. Îți este frică de judecata celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 25-31 august 2025

Provocări sunt pentru fiecare dintre noi la orice pas. Asta nu înseamnă însă că nu te vei descurca excepțional, indiferent de situația în care te vei afla. Este esențial să ai încredere în tine! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 25-31 august 2025

În viața ta nu accepți nimic forțat. Dificultățile de comunicare pe care le întâmpini în raport cu anumiți membri ai familiei te fac să îți dai seama că ai nevoie să te retragi pentru o perioadă din mijlocul oricărui context delicat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 25-31 august 2025

Chiar dacă inițial nu ai crezut că este vorba despre acest lucru, unele situații de la birou te forțează să îți pătezi integritatea. Ai de făcut o alegere importantă cu privire la acest aspect. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

