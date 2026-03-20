Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 23-29 martie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 23-29 martie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 23-29 martie 2026

Acțiunile pe care le întreprinzi în această perioadă sunt dictate de ceea ce simți. Cu toate astea, ești mereu pregătită ca cei din jur să nu răspundă așa cum îți dorești inițiativelor pe care le ai. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 23-29 martie 2026

O schimbare bruscă a dispoziției psihice te va agita și te va face să îți dorești să faci lucrurile să funcționeze, indiferent de obstacolele pe care le întâmpini. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 23-29 martie 2026

A te „dezlega” de anumite promisiuni te poate ajuta să îți regăsești liniștea interioară. Prezența lui Marte în zodia ta are o influență evidentă asupra lucidității cu care te raportezi la tot ceea ce trăiești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 23-29 martie 2026

Fără să îți dai voie să recunoști acest lucru, ești blocată în esența anumitor întâmplări de care ai avut parte în trecut. Încă acționezi prin prisma lor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 23-29 martie 2026

Atunci când vine vorba de lucruri delicate, nu îți place să exagerezi starea de fapt. Alegi să rămâi conectată la ceea ce simți pentru că prin asta încerci să rămâi autentică. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 23-29 martie 2026

Alegerile pe care le faci în prezent sunt întru totul asumate și tocmai de aceea este important să rămâi concentrată pe ceea ce simți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 23-29 martie 2026

Natura lucrurilor se schimbă de la o zi la alta. Nu poți controla asta. Tot ce poți face este să fii conștientă de abilitățile pe care le ai și care te ajută să faci față imprevizibilului. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 23-29 martie 2026

Atunci când vine vorba de anumite aspecte, practica este esențială. Pentru a avea succes în ceea ce faci, trebuie să îți dezvolți anumite automatisme pentru a putea ulterior să te ocupi de „nuanțarea” lucrurilor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 23-29 martie 2026

Nu îți dorești să faci lucruri care te scot din zona de confort, dar toată această tevatură te ajută să găsești răspunsuri confortabile la întrebări importante pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 23-29 martie 2026

Influența preponderentă a lui Saturn este palpabilă în viața ta de zi cu zi, mai ales în acele zone în care este nevoie de multă prezență de spirit. Lasă-te inspirată de oamenii din viața ta! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 23-29 martie 2026

Ai o viziune foarte clară asupra tuturor lucrurilor din jurul tău. Nimic din ceea ce ar încerca să facă unii nu îți va putea distrage atenția de la obiectivele stabilite. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 23-29 martie 2026

Începutul săptămânii aduce îmbunătățire tonusului tău psihic. Vitalitatea care te caracterizează dintotdeauna își „reintră” în drepturi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

