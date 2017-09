Ce spune elementul zodiei tale despre compatibilitate

Incepand cu Berbecul, primul semn de foc, zodiacul continua cu un semn de pamant (Taur), unul de aer (Gemeni) si unul de apa (Rac). Apoi de la capat, foc, pamant, aer, apa si tot asa – trei semne de foc, trei de pamant etc. Cateva teorii astrologice chiar argumenteaza ca ne simtim mai bine in timpul sezonului elementului nostru, trei luni pe an.

Cat despre compatibilitate, este destul de simplu: semnele de aer se inteleg mai bine cu semnele de aer, apa cu apa, foc cu foc, pamant cu pamant. O alta regula simpla, focul si aerul merg bine impreuna (oxigen si foc), la fel si apa cu pamantul (ploaie si plante). Semnele de foc cu cele de apa pot fi dramatice si pasionale, insa de obicei duc la stingerea focului (energia) si la apa oparita (emotiile). Aerul si pamantul pot vorbi cu orele, insa le poate lipsi o conexiune mai puternica.

Semne de foc – Berbec, Leu, Sagetator – Stelele

Semenele de foc contin chiar scanteia vietii. Precum focul, ele sunt stralucitoare, calde si ispititoare. Aceste semne ii iubesc pe altii cu toata fiinta lor, intr-un mod inocent, si vor fi mereu ghidate de inima mai curand decat de cap. Sunt independente si vor sa se distreze. Ai grija la „ardere” si la a nu fi „inghitit” de energia focului (de multe ori sporadica) – lasa-ti mereu timp sa te reincarci si sa le dai celorlalti o pauza.

La fel cum focul poate urca un munte cu usurinta, un semn de foc poate face orice odata ce s-a hotarat. In plus, compania lor este incantatoare pentru ca sunt relaxati, dar provocatori in acelasi timp.

Semne de Pamant – Taur, Fecioara, Capricorn – Legendele

Semnele de pamant ne invart planeta. Ei trec direct la munca atunci cand este cea mai necesara si ne mentin tutoror judecata sanatoasa. Semnele de pamant sunt intelepte, stabile, sezuale si da, cu picioarele pe pamant. Ei conduc lumea fizica si de aceea sunt gradinari, bucatari si amanti atat de buni.

Deoarece elementul pamantului este de incredere, cei aflati sub acest semn pot fi cu usurinta parteneri de afaceri foarte profesionisti; insa trebuie sa aiba grija sa nu devina prea logici si rigizi. Chiar si copacii trebuie sa se indoaie in bataia vantului ca sa nu se rupa. Semnele de pamant sunt incredibile sa le ai in jurul tau pentru ca ii intereseaza calitatea in tot ceea ce fac.

Semne de Aer – Gemeni, Balanta, Varsator – Cei cool

Semnele de aer sunt cel mai greu de controlat – sunt nebune, rapide, curioase, flirty si inteligente. Pot deveni scriitori foarte buni, artisti; comunicarea este punctul lor forte si sunt mereu fermecatori. Aerul le da o adaptabilitate usoara, insa si o parte putin distanta si „de neatins.”

Ai grija la semnele de aer pentru ca pot sa-si „ia zborul” brusc, sa dispara. Cand se dedica unei singure persoane sau proiect, interesul lor trebui mentinut constant pentru a nu se plictisi. Semnele de aer sunt persoane foarte bune de cunoscut pentru ca iti vor extinde biblioteca muzicala, grupul de prieteni, vocabularul, colectia de carti si, mai presus decat orice, mintea.

Semne de apa – Rac, Scorpion, Pesti – Visatorii

Semnele de apa sunt mereu apropiate de inima si sufletul colectiv al umanitatii. Fiind cele mai intuintive, ele sunt foarte talentate la a vorbi si a citi printre randuri. Sunt visatoare, dulci, empatice si dramatice.

Aceste semne pot fi detectivi, poeti, doctori, terapeuti, regizori – orice le permite sa priveasca mai profund in partile complicate si intunecate ale vietii. Elementul apei este calmant si feminin, motiv pentru care semnele ei sunt atrase de cei care au nevoie de vindecare. Ai grija doar sa nu te obosesti emotional sau sa exagerezi cu mila! Semnele de apa iubesc mai profund decat oricare altele si ar face orice pentru cei care au nevoie de ajutor.

Text: Ana Maria Savu

Foto: Imaxtree