4 zodii care își ascund sensibilitatea și trăiesc totul la o intensitate profundă

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Zodiile de mai jos ascund foarte multe emoții și trăiesc lupte interioare profunde. Se simt adesea neînțelese de apropiații lor și cu toate că vor să pară puternice, gesturile lor trădează, de fapt, amalgamul de sentimente pe care încearcă să îl țină sub control.

1. Berbec

Berbecii sunt cei care trăiesc totul la o intensitate aparte. Atunci când se simt răniți, nu vor verbaliza acest lucru. Nu își doresc să își plângă de milă și nici să primească compasiune din partea unor persoane față de care au emoții negative. Au tendința de a-și ascunde foarte bine trăirile, așa că nu îți vei da seama cu ușurință dacă trăiesc o cumpănă majoră în viața lor.

2. Rac

Racii se consumă pentru aproape din viața lor. Sunt sensibili, empatici și simt când lucrurile în viața lor iau o întorsătură la care nu se așteptau. Mereu vor pune nevoile altora pe primul loc și ajung să își neglijeze propriile sentimente. Pun suflet în orice și se așteaptă să primească aceeași recunoștință pe care o oferă la rândul lor.

3. Balanță

Balanțele îți pot spune în față că dețin controlul și că nu se lasă afectate de orice critică sau dezamăgire. Însă, de fapt, duc o luptă interioară foarte intensă și se consumă din punct de vedere emoțional pentru orice fel de decepție, oricât de mică ar fi în aparență. În spatele acestei imagini armonioase a lor se ascunde o sensibilitate profundă.

4. Capricorn

La o primă vedere, foarte mulți ar putea crede despre nativii Capricorn că sunt reci, distanți și că nimic nu i-ar putea afecta. Dar, dacă le atingi orgoliul, atunci își vor scoate la iveală adevărata identitate. Realitatea este că ei suferă în tăcere, fără ca nimeni să știe ce amalgam de sentimente se petrece în sufletul lor. Nu obișnuiesc să își arate în public emoțiile din dorința de a păstra aparențele și de a arăta că sunt puternici.

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Foto: PR

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