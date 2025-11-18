Zarug: „Discreția este criteriul principal în lux” | Madrí Excepcional x ELLE

Mihai Dan Zarug, designer vestimentar și personalitate TV, este ultimul invitat al seriei noastre speciale de interviuri powered by Madrí Excepcional. Am discutat în acest episod despre cum a decis să-și schimbe complet traseul profesional, cum a arătat parcursul său în modă, ce mai înseamnă luxul în 2025, dar și despre colaborarea pe care a început-o cu Asistența Socială București, un parteneriat care îl emoționează și îl entuziasmează, în același timp.

Înainte să facă un demers practic în zona de design vestimentar, Zarug a urmat un MBA de doi ani în Managementul și Marketingul Luxului, la Paris. Ne spune că a învățat că luxul prinde niște forme foarte clare și complexe, de exemplu, „fiecare culoare în lux are o simbolistică, fiecare număr, fiecare piatră de la inelele pe care le porți pe mână și ești încurajată să nu porți – pentru că discreția este o valoare supremă în lux.” Cât despre tendințe, Zarug povestește că „tendințele nu numai că nu sunt încurajate în lux, sunt contrare noțiunii de lux, pentru că luxul se presupune și se propune a fi atemporal. Lux e, de exemplu, un pulover cumpărat de maică-mea când aveam 15 ani și pe care pot să-l îmbrac și pe care l-am îmbrăcat săptămâna trecută, și nu mi-e rușine cu el.”

Ca orice pasionat de modă, Zarug și-a construit garderoba cu piese care i-au complimentat personalitatea și stilul de-a lungul timpului, dar sustenabilitatea a fost dintotdeauna un aspect pe care nu l-a trecut cu vederea, iar în ultima vreme, chiar l-a prioritizat. „Garderoba mea este sustenabilă, în primul rând, prin faptul că folosesc fiecare obiect pe care l-am cumpărat – chiar dacă unele sunt mass-market – un timp cât mai îndelungat. Adică vorbim de ani de zile. Eu am blugi de acum 46 de kile, pe care-i port și acum, ajustându-i sau modificându-i. Am niște blugi care sunt cea mai mare măsură ever, pe care-i puteam purta la 130 de kile, și pe care acum, după ce am slăbit, am decis să-i transform, să le fac un fald enorm, și practic seamănă cu un jeans făcut în anii ’90 de un creator pe care eu îl admir și care exact asta a făcut. A luat o pereche de jeanși foarte mari, i-a pliat parte peste parte, i-a pus un moș și o babă și ăla a fost produsul.”, ne-a mai spus Zarug.

Devenită deja faimoasă întrebarea despre personalitatea alături de care invitatul ar deschide o bere Madrí Excepcional, i-am adresat-o, desigur, și lui Zarug, care nici măcar nu a stat pe gânduri și a răspuns: „Almodóvar! În primul rând că e tot spaniol, ca ăsta, și pentru că omul are un univers creativ fantastic – este funny, e intelectual fără să fie pompos, e stilizat, e chic, e colorat, e efervescent și știe să spună povești mișto.”

Descoperă toate subiectele despre care am vorbit cu Zarug, inclusiv cum a ajuns să colaboreze cu Asistența Socială București, în ultimul episod al seriei de interviuri powered by Madrí Excepcional – pe care îl găsești atât în corpul articolului, cât și pe canalul de YouTube ELLE România.

