Zalando o prezintă pe Uma Thurman alături de PinkPantheress, într-o viziune cinematografică pentru colecția Toamnă/Iarnă

Zalando o prezintă pe Uma Thurman alături de PinkPantheress, într-o viziune cinematografică pentru colecția Toamnă/Iarnă
  • Campania Zalando pentru sezonul Toamnă/Iarnă 2025, avându-le în prim-plan pe Uma Thurman și PinkPantheress, reinterpretează întrebarea „Ce să port?' ca pe o invitație de a explora cu încredere stilul personal.
  • Campania explorează într-un mod jucăuș inspirația prin personaje cu trăsături comune – celebrând modul în care creativitatea poate fi trezită de orice și de oricine.
  • Cu ținute atent selecționate, o poveste cu atmosferă cinematografică și lansarea noilor Boards de la Zalando, campania inspiră consumatorii să exploreze liber moda și să își afirme stilul personal, dincolo de convenții și așteptări.

Zalando, principala destinație online de modă din Europa, dezvăluie campania Toamnă/Iarnă 2025, având-o ca protagonistă pe actrița premiată cu Globul de Aur, Uma Thurman, alături de artista și producătoarea multi-platină, PinkPantheress.

Pornind de la conceptul în continuă evoluție „Ce să port?', campania Zalando transformă această întrebare zilnică despre stil, care ne este atât de cunoscută, într-o oportunitate plină de entuziasm: o invitație adresată fiecărui client de a-și exprima stilul după propriile reguli. În loc să se conformeze unor tendințe rigide, Zalando reinventează actul de a te îmbrăca ca pe un gest de libertate creativă. 

Pe fundalul efervescent al unei piețe pline de viață, campania introduce conceptul de „lookalikes' ca element vizual jucăuș. În timp ce Uma Thurman străbate tarabele cu produse proaspete și obiecte vintage, întâlnește reflexii surprinzătoare ale propriei persoane – o metaforă care celebrează ideea că inspirația se naște pretutindeni și în oricine.

PinkPantheress intră în scenă aducând propriul stil și spontaneitatea sa caracteristică, întărind mesajul campaniei: identitate, experimentare și încredere în sine.

„A fost o bucurie să fac parte din această campanie', declară Uma Thurman. „Are un aer ludic și surprinzător, potențat de frumusețea Portugaliei, aproape transformată într-un personaj central al poveștii.'

PinkPantheress adaugă: „Abordez muzica și moda în același fel, încercând, amestecând influențe și descoperind ce rezonează cu mine. Această campanie vorbește exact despre acea libertate de a te juca și de a fi tu însăți.'

Curatoriată de apreciatul stilist Pau Avia, fotografiată de Lukas Wassmann și transpusă pe film de duo-ul regizoral Bradley & Pablo, campania îmbină energia high-fashion cu o narațiune cinematografică presărată cu umor. De la proporții îndrăznețe și texturi bogate, la straturi purtate cu încredere, colecția Toamnă/Iarnă 2025 inspiră momente de bucurie, siguranță de sine și expresivitate creativă în alegerile vestimentare de zi cu zi. 

Pentru a amplifica acest spirit creativ, campania aduce în prim-plan Boards by Zalando –  o funcționalitate nouă, disponibilă acum pe toate piețele. Aceste panouri de inspirație vizuală, Boards le oferă clienților posibilitatea de a descoperi, colecționa și organiza idei în acord cu propriul stil. De la selecții tematice precum „Farmers Market' sau „Burgundy Bliss', până la look-uri curatoriate de utilizatori pentru antrenamente, Boards transformă inspirația în acțiune și fac procesul de exprimare personală mai intuitiv ca niciodată.

Sara Spännar, VP Brand & Creative la Zalando, declară: „La Zalando, credem că alegerea ținutei trebuie să fie o sursă de încredere, nu de stres. În acest sezon, vrem să le reamintim clienților că inspirația se află peste tot – în culori, în texturi, în oamenii din jurul nostru. A fost o adevărată bucurie să le vedem pe Uma Thurman și PinkPantheress aducându-și magia pe platou. Suntem încântați de rezultatul final.'

Colecția Zalando Toamnă/Iarnă este deja disponibilă pe www.zalando.ro.

#Zalando @Zalando

Sursa foto: Zalando

