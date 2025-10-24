Zalando îi prezintă pe câștigătorii concursului de stil „Be the Main Character” la Piața Zalando

Zalando, cea mai importantă platformă europeană de modă și lifestyle online, împreună cu Festivalul DIPLOMA Show, îi prezintă pe cei trei câștigători ai concursului de stil „Be the Main Character', o inițiativă care i-a invitat pe pasionații de modă din întreaga Românie să-și exprime stilul personal și să pășească în lumina reflectoarelor ca protagoniști ai propriilor povești.

După o atentă evaluare, juriul format din Alina Gavrilă Borțun (Creative Director, Gavrilă & Asociații și Gavrilă Fashion Tellers), Kayla Parker (Style Creator Program Manager, Zalando) și Dana Rogoz (actriță și creatoare de conținut) a ales câștigătorii concursului „Be the Main Character':

Cei trei s-au remarcat prin creativitate, autenticitate și curajul lor de a experimenta cu moda, reușind să surprindă perfect spiritul campaniei Zalando de toamnă/iarnă 2025, o celebrare a autoexprimării și a încrederii în propriul stil.

Ca parte a marelui premiu, câștigătorii au primit invitația de a se alătura Zalando Style Creator Program, o comunitate vibrantă de pasionați de modă din întreaga Europă, care contribuie la crearea conținutului inspirațional din universul Zalando.

Programul oferă creatorilor o modalitate directă de a-și prezenta stilul distinct pe Zalando, permițând urmăritorilor să achiziționeze piesele preferate direct din feed-ul lor personalizat. Pe lângă vizibilitatea extinsă, membrii programului beneficiază de recompense periodice, oportunități de colaborare cu branduri de top și beneficii exclusive, inclusiv masterclass-uri.

„Prin acest concurs, ne-am dorit să evidențiem diversitatea și încrederea pe care moda le poate inspira. România are o energie creativă cu adevărat unică, iar participanții ne-au arătat cât de plin de personalitate și curaj poate fi stilul local,' a declarat Kayla Parker, Style Creator Program Manager la Zalando.

Concursul s-a încheiat cu un eveniment plin de energie unde câștigătorii au fost celebrați, la Petra Obor, cu vedere spre emblematica Piața Obor din București. Alegerea spațiului a reflectat decorul de piață al campaniei globale Zalando toamnă/iarnă 25, celebrând autenticitatea, diversitatea și exprimarea stilului personal. În cadrul evenimentului, câștigătorii și-au amenajat propriul spațiu de expunere, pentru a-și exprima viziunea personală asupra încrederii și stilului, iar printre invitați s-au numărat creatori de conținut, stiliști și jurnaliști de top.

Sursa foto: Zalando

