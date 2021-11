XR Month, festivalul de realitate augmentată a adunat 40.000 de pasionați de artă și tehnologie

XR Month, festivalul de realitate augmentată conceput de One Night Gallery, dezvoltat împreună cu Leo Burnett România și prezentat de George (primul banking inteligent), s-a bucurat de apreciere din partea publicului larg, adunând 40.000 de pasionați de artă și tehnologie. Acesta s-a desfășurat timp de o lună în București și a prezentat 48 de filtre AR și lucrări digitale create de 40 de artiști.

Gândit ca o invitație de a redescoperi patrimoniul Bucureștiului într-o manieră modernă, reprezentativă timpurilor noastre, ce înglobează arta și noile tehnologii, traseul XR Month a reunit 36 de locuri emblematice din centrul orașului, precum Arcul de Triumf, Muzeul Grigore Antipa, Teatrul Odeon, Casa Mița Biciclista, Palatul Oscar Maugsch, Goethe Institut sau Institutul Francez. Acestea au fost augmentate prin intermediul aplicației Instagram, iar conținutul a fost accesibil publicului cu ajutorul telefonului mobil propriu.

Astfel, între 30 septembrie și 30 octombrie 2021, 40.000 de persoane au interacționat cu cele 48 de filtre de AR realizate de către 40 de artiști vizuali și de new media special pentru XR Month, cu scopul de a transforma plimbările în centrul orașului în experiențe artistice.

Topul celor mai utilizate filtre din cadrul festivalului, cuprinde lucrările Accident in….., colaborarea dintre Roman Tolici și Mihai Cojocaru, Antipa si girafa, creată de Augmented Space Angency, Tangible_City, semnată de Noetic, urmată de an XR dream, lucrare semnată tot de Augmented Space Agency și comisionată de Pepsi., More Perspectives, semnată de Augmented Space Agency, Looking At the Stars realizată de AstroWizard și Abstract Identity, ilustrația semnată de Kitră și comisionată de George. Primul banking inteligent. Acestea au adunat peste 450.000 de vizualizări din partea publicului.

Proiectul XR Month a avut drept obiective potențarea patrimoniului prin mijloacele noilor tehnologii, transformarea spațiului public în suport pentru artă, explorarea creativă a orașului și crearea unui context interdisciplinar între artiști și dezvoltatori de new media. Astfel, Festivalul a transformat experiența pietonală într-una artistică pentru publicul din toate categoriile de vârstă, încurajând explorarea creativă a spațiului urban prin intermediul unei expoziții interactive în aer liber.

Conținutul artistic prezentat în cadrul XR Month a fost împărțit în trei categorii principale, fiecare dintre acestea bucurându-se de aprecierea vizitatorilor. Astfel, lucrările din categoria Augmented Heritage au transformat unele dintre cele mai cunoscute clădiri în canvas digital pentru artiști de new media art, în timp ce în categoria Open Gallery, 20 de ilustrații au primit un layer animat în AR. În plus, lucrări digitale sub forma unor filtre 3D, gândite pentru o nouă interacțiune cu spațiul orașului, au fost grupate în categoria Freestyle.

Artiștii participanți

Artiști din diferite domenii, precum video-mapping, gaming sau ilustrație au participat cu lucrări în cadrul proiectului, beneficiind de susținerea organizatorilor, precum și de expertiza acestora în domeniul AR. Astfel, ideile creative și operele celor 40 de artiști au fost transformate în experiențe în realitate augmentată.

Artiștii care au acceptat provocarea lansată de One Night Gallery și Leo Burnett au participat în următoarele categorii ale Festivalului:

Augmented Heritage – Aural Eye, Astrowizard, Augmented Space Agency, Cote, Cuscrew, Les Ateliers Nomad, Noetic, Hybrid Lab, Mindscape Studio, RIZI, Irina Bako, Tammy Lovin.

Freestyle – Aural Eye, Astrowizard, Reniform, Kuba Nawrocki & Daniel Gontz & Marta Mattioli, RIZI, Dan Pecete, Irina Bako, Dilmana Yordanova & Ovidiu Eftimie.

Open Gallery – Ana Bănică, Alina Marinescu, Andreea Dumuța, Daniel Strugariu, Bianca Jelezniac, Diana Barbu, Loreta Isac, Flip Robert, Roxana Benea, Ioana Trușcă, Sasha Lazăr, Coon One, Vlad Dumitrescu, Stella Caraman, Teodora Gavrilă, Irina Perju, Tammy Lovin.

Invitatul special în cadrul proiectului a fost artistul Roman Tolici, care a „împrumutat' festivalului celebra inimă din lucrarea „Accident în Piața Amzei”. Aceasta a fost prezentată printr-o lucrare XR dezvoltată de Mihai Cojocaru, co-fondator One Night Gallery și generalist digital, care a făcut posibilă transformarea și poziționarea oriunde, la orice scară, de către public, a inimii.

Portalurile AR de la categoriile Augmented Heritage si Freestyle au fost dezvoltate cu suportul Augmented Space Agency și a echipei tehnice One Night Gallery, iar animațiile create pentru augmentarea ilustrațiilor de la Open Gallery au fost semnate de Color Studio.

Locațiile partenere

Arcul de Triumf, Ateneul Român, Hotel Intercontinental, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu', Hotel Novotel, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Teatrul Național I.L. Caragiale București, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa', Casa Mița Biciclista, Muzeul Național de Istorie a României București, Palatul Oscar Maugsch, Palatul Parlamentului, Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu', Podul peste Dâmbovița din Piața Operei, Bar A1, M60, Mercato Kultur, Cărturești Modul, Cărturești Carusel, Cărturești Verona, Refugiu Urban @ Palatul Universul, Grădina Dorobanți, Goethe Institut, Institutul Francez, Palatul Șuțu – Muzeul Municipiului București, Magazinul Muzica, Teatrelli & Creart, MARe, Institutul Cultural Român, H Victoriei 139, Galateca, Casa Filipescu-Cesianu, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I', Biutiful By The Lake, George Victoriei, Zăganu Bistro and Romanian Craft Beer Bar.

Amplasarea totemurilor în spațiile publice, care au semnalizat categoria Augmented Heritage, a fost facilitată de către Primăria Municipiului București, Partener Strategic XR Month.

Partener principal: George. Primul banking Inteligent

Parteneri: Pepsi, ARCEN, Augmented Space Agency, Color Studio, Radio Guerrilla, Multi Media Est, Est.Now, Zenith Media.

Partener strategic: Primăria Municipiului București

Proiect realizat sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.xrmonth.com și pe pagina Facebook dedicată evenimentului.

