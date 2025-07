Trendyol x UNTOLD: Ghidul tău de ținute pentru principalele scene ale Festivalului

Magia UNTOLD revine în această vară, iar tu trebuie să fii pregătită cu cele mai cool ținute! De la energia explozivă a scenei principale până la vibe-urile relaxate din zonele mai chill ale festivalului, am selectat piese perfecte de pe Trendyol care să te pună în valoare la fiecare pas. Iar pentru ca look-ul tău să fie complet, descoperă și selecția Trendyol Beauty — de la glitter holografic la produse esențiale de makeup și protecție solară, tot ce ai nevoie pentru un glow de festival irezistibil.

Main Stage

La Main Stage, acolo unde energia atinge cote maxime și fiecare apariție contează, alege o ținută care îți reflectă vibe-ul electric. Rochia mini plisată de la Trendyol Collection este piesa statement perfectă pentru a dansa până dimineața în atmosfera festivalului.

Rochia mini plisată de la Trendyol Collection. Foto: Trendyol

Cu un croi plisat care adaugă fluiditate și un imprimeu fresh în tonuri de alb și albastru, această rochie îmbină perfect stilul boho cu accente moderne.

Combin-o cu o pereche de cizme western, o borsetă glitter și cercei supradimensionați, și ai obținut un look care întoarce privirile de la prima apariție. Nu uita să-ți completezi apariția cu eyelinerul negru de la Trendyol Beauty, perfect pentru vibe-ul Main Stage. Iar pentru un plus de protecție sub soarele verii, adaugă stickul de protecție solară SPF 50 – ideal de purtat în geantă, pentru a fi mereu la îndemână.

Galaxy Stage

Pentru serile electrizante de tehno și deep house de la Galaxy Stage, ținuta ta trebuie să aibă un impact vizual puternic.

Această fustă maxi cu aspect metalizat este piesa de rezistență a look-ului. Cu un luciu argintiu intens, prinde perfect lumina reflectoarelor de pe scenă și îți oferă acel look futuristic, fără efort.

Fustă maxi aspect metalizat. Foto: Trendyol

În completare, o bluză cu croi tip corset adaugă un plus de eleganță edgy look-ului. Talia definită echilibrează perfect volumul fustei, iar textura mată contrastează subtil cu luciul argintiu, creând un efect vizual puternic și armonios.

Bluză croi tip corset. Foto: Trendyol

Completează outfitul cu cizme înalte negre, un choker din lanț gros și machiaj glitter pentru o apariție memorabilă. Poți adăuga un plus de strălucire cu Festival Glitter Pearl Crush de la Trendyol Beauty – o cremă holografică extra strălucitoare, perfectă pentru vibe-ul electric al serii și pentru un look care captează toate luminile scenei.

Alchemy stage

Pentru cei care iubesc beat-urile grele, bass-ul și energia sound-ului urban, scena Alchemy de la UNTOLD este locul unde se întâlnesc stilul, rebeliunea și creativitatea pură. Aici nu porți doar haine – porți o atitudine.

O bluză ușor transparentă, cu model texturat și croi lejer, dar cu o formă dramatică în zona umerilor și mânecilor, creează un echilibru între romantic și dark, ideal pentru o seară la scena trap.

Bluză ușor transparentă. Foto: Trendyol

În plus, piesa de bază va fi o fustă mini din denim albastru deschis, cu croi strâns, care pune în valoare silueta și adaugă un aer casual și îndrăzneț.

Fustă mini din denim albastru deschis. Foto: Trendyol

Adaugă un dres plasă, ghete sau pantofi sport chunky, și un choker lat ori ochelari negri tip cat-eye și vei obține un look perfect cu ritmurile trap și mixurile underground.

Pe Trendyol ai mii de produse perfecte pentru orice tip de outfit de festival — fie că vrei ceva strălucitor, edgy sau comfy, găsești exact ce cauți pentru fiecare vibe și scenă.

Bonus, dacă ești client nou și descarci aplicația Trendyol, beneficiezi de un cod promoțional de 30% reducere, JUSTAPP30, la ținuta ta de festival, cu un discount maxim de 100 de lei. Oferta este valabilă până la 15 august 2025, exclusiv în aplicație.

Get the trend, follow the magic! Cu Trendyol, la UNTOLD.

Foto: Trendyol

