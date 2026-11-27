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Prima ședință de picioare după o pauză lungă se poate transforma ușor într-un test de ambiție: alegi multe exerciții, împingi seriile până la epuizare, iar două zile mai târziu scările devin o adevărată probă. Un practicant care revenea la sală după zece ani fără antrenament povestea că a forțat la prima ședință pentru picioare și încă avea dureri în a treia zi, după ce ritmul celor din jur îl făcuse să exagereze (u/@MrNurseinTExas, YouTube, Cum să ameliorezi durerile musculare și să te refaci mai repede, 17 noiembrie 2020).

Recomandările obișnuite mută repede atenția spre întinderi, masaj, apă sau suplimente. Acestea pot completa bine rutina, însă o ședință care te scoate din ritm cere mai întâi un volum de efort pe care îl poți repeta.

Ca să susții recuperarea după antrenamente, leagă intensitatea exercițiilor de somn, mese și lichide.

Volumul antrenamentului hotărăște cât de ușor revii

Volumul unei ședințe influențează direct cât de ușor revii la următorul antrenament fără să fii nevoit să îl amâni. Febra musculară apare adesea după exerciții noi ori după o creștere bruscă a efortului, însă intensitatea durerii nu măsoară singură calitatea antrenamentului. Contează mai mult cum îți dozezi efortul. Dacă reiei sportul după o pauză, prima săptămână nu trebuie să demonstreze cât reziști, ci să te ajute să găsești un nivel la care păstrezi tehnica și te poți antrena iar.

Un ghid de fizioterapie al Newcastle Hospitals NHS arată că durerea musculară se poate simți a doua zi sau chiar până la două zile după un exercițiu nou (NHS, ghidul despre exercițiu și sănătate). Un disconfort care îți amână următoarea ședință este un semnal bun să ajustezi efortul, nu să forțezi din nou.

La început, mai puțin înseamnă mai bine. Înainte de următoarea ședință, încearcă:

să alegi mai puține exerciții decât ai planifica într-o zi în care ești deja în ritm;

să închei seria cât timp mișcarea rămâne controlată;

să schimbi o singură variabilă pe rând, fie greutatea, fie numărul de repetări;

să lași mai mult timp între antrenamente când durerea îți schimbă mersul sau tehnica.

Spre exemplu, după o lună fără sală, poți face o ședință pentru picioare cu genuflexiuni și fandări, câte două serii controlate din fiecare, păstrând câteva repetări în rezervă. Dacă a doua zi te miști comod, la următoarea ședință mărești puțin volumul, nu toate variabilele deodată. Un plus de efort nu se justifică doar prin faptul că te simți bine imediat după ultima serie; observă mai ales cum te miști după aceea.

Somnul și masa fac parte din refacerea de după efort

Somnul și alimentația pun baza pentru adaptarea organismului de la o ședință la alta. O poziție a International Society of Sports Nutrition notează că exercițiul de rezistență și aportul de proteine înainte sau după efort stimulează împreună sinteza proteinelor musculare; răspunsul la antrenament persistă multe ore, iar aportul total din zi rămâne cel mai relevant (Jäger și colab., 2017).

Nu ai nevoie de cronometru, deoarece regularitatea contează mai mult decât minutul exact. O masă obișnuită, cu o sursă bună de proteine și alimente care aduc energie, se integrează mult mai ușor într-o rutină decât căutarea unei ferestre perfecte după antrenament.

Pentru o masă după efort, ține cont de câteva repere:

include o sursă de proteine, precum iaurt, ouă, leguminoase sau pește;

adaugă pâine, orez, cartofi, ovăz ori fructe, mai ales după o ședință solicitantă;

păstrează un program de somn pe care îl poți urma și în zilele cu antrenament.

Un exemplu simplu este să mănânci după sală iaurt cu ovăz și fructe sau o masă cu ouă și pâine, în funcție de ora la care te antrenezi și de ce tolerezi bine. Totuși, dacă te culci târziu în mod repetat, o gustare bine aleasă nu poate înlocui orele de somn pierdute.

Atunci când vrei să îți completezi alimentația zilnică într-un mod practic, poți include și suplimente pentru recuperare după antrenament care sprijină aportul proteic. De exemplu, EAA 800 mg Fuel4Sports de la Aronia Charlottenburg reunește într-o formulă de 60 de capsule toți cei 9 aminoacizi esențiali pe care corpul nu îi poate produce singur, putând contribui la creșterea și menținerea masei musculare după efort.

Suplimentele completează o dietă echilibrată, iar dacă ai o afecțiune sau iei medicamente, discută alegerea cu medicul ori farmacistul.

Hidratarea după sport ține de context

Nevoia de lichide după antrenament depinde de durată, intensitate, temperatură și cât ai transpirat. Poziția Colegiului American de Medicină Sportivă recomandă practici individualizate, deoarece volumul transpirației și cantitatea de electroliți pierduți diferă de la om la om (ACSM, 2007). Contextul schimbă mult nevoile organismului, așa că nu ai nevoie de calcule rigide.

După o ședință într-o sală răcoroasă, cu transpirație redusă, apa și masa obișnuită sunt repere practice. După o alergare lungă pe căldură, fă pauze de hidratare și ține cont că pierderile de lichide pot fi mai mari. Evită însă să copiezi cantitatea băută de alt sportiv, fiindcă ritmul transpirației și condițiile de efort nu sunt identice.

Mișcarea ușoară poate face rigiditatea mai suportabilă

Mișcarea ușoară poate face rigiditatea mai suportabilă, dar nu trebuie privită ca o probă de voință. Ghidul de fizioterapie al Newcastle Hospitals NHS menționează activitatea aerobică ușoară și întinderile printre opțiunile de refacere, cu condiția ca intensitatea să îți permită să te miști confortabil. Mișcarea activă în zilele de pauză este o opțiune, nu o obligație.

Spre exemplu, a doua zi după genuflexiuni, poți încerca o plimbare liniștită de 15 minute, dacă mersul nu accentuează durerea, și te poți opri dacă simți că disconfortul se agravează. Dacă te simți mai înțepenit după câteva minute, odihna este o alegere potrivită, iar antrenamentul solicitant poate aștepta. Și întinderile au locul lor, atât timp cât rămân blânde.

Când disconfortul este ușor, o activitate cu intensitate redusă poate face mișcarea mai comodă; dacă durerea îți schimbă tehnica sau mersul, aceeași activitate poate să nu fie potrivită în ziua respectivă. Alege după cum te simți, nu după ideea că trebuie să te antrenezi în fiecare zi.

Durerea ascuțită, umflarea evidentă, slăbiciunea neobișnuită sau limitarea importantă a mișcării merită evaluate de un medic, mai ales dacă simptomele se agravează ori persistă. O febră musculară obișnuită și o durere care îți afectează serios funcționarea nu cer aceeași abordare. În ziua în care te miști diferit ca să eviți durerea, schimbă planul, nu forța antrenamentul.

Mai util decât să urmărești febra musculară este să observi dacă revii la următoarea ședință fără să îți schimbi mersul, somnul sau programul. Când fiecare antrenament te scoate din ritm, redu volumul următorului și păstrează mesele, odihna și lichidele la locul lor. Repetabilitatea antrenamentelor, nu intensitatea durerii de după, îți arată dacă ritmul ales ți se potrivește.

Informațiile din acest articol au scop educativ și informativ. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau farmacist.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube: @MrNurseinTExas, Cum să ameliorezi durerile musculare și să te refaci mai repede, 17 noiembrie 2020. https://www.youtube.com/watch?v=INOlxY7lpGs

Referințe:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37462808/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17277604/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37272297/

https://www.newcastle-hospitals.nhs.uk/services/newcastle-occupational-health-service/information-for-staff/physiotherapy/self-help-leaflets/exercise-and-your-health-a-guide-to-getting-started/

Sursa foto: Pexels.com

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