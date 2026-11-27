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Glutationul a devenit unul dintre cele mai discutate ingrediente din zona de wellness și beauty, iar perfuziile cu glutation apar tot mai des în recomandările pentru un ten cu aspect odihnit. În spatele trendului se află însă o moleculă pe care organismul o produce singur și de care depinde, în mare măsură, apărarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Înainte să alegi o astfel de terapie, merită să înțelegi ce face glutationul, ce arată studiile și în ce situații nu este potrivit. Iată ce trebuie să știi.

Ce este glutationul

Glutationul este considerat cel mai important antioxidant produs de organism. Este o moleculă mică, formată din trei aminoacizi (glutamat, cisteină și glicină), și se găsește în toate celulele. Rolul lui principal este să neutralizeze radicalii liberi, moleculele instabile care deteriorează structurile celulare. În plus, protejează mitocondriile, participă la procesele de detoxifiere din ficat și ajută la refacerea altor antioxidanți, precum vitaminele C și E, în forma lor activă.

De ce scade nivelul de glutation

Organismul își produce singur glutationul, dar rezervele nu rămân constante. Nivelul scade odată cu vârsta, lucru confirmat de o analiză sistematică publicată în 2023 în revista NeuroImage: Clinical. Scade și în perioadele de stres prelungit, după infecții sau intervenții chirurgicale, ori la expunerea frecventă la fum de țigară, alcool și poluare.

Alimentația contează. Ouăle, peștele, carnea slabă și leguminoasele aduc aminoacizii necesari, iar broccoli, varza, conopida, usturoiul și ceapa furnizează compușii cu sulf de care organismul are nevoie ca să sintetizeze glutation. Un somn bun și mai puțin fum sau alcool reduc, la rândul lor, stresul oxidativ.

Glutationul și tenul: ce spun studiile

Interesul din beauty pentru glutation vine din legătura lui cu pielea. O analiză sistematică a 194 de studii, publicată în 2026 în revista Molecules, descrie rolul glutationului în protejarea lipidelor și a ADN-ului din celulele pielii și în reducerea stresului oxidativ la nivel cutanat. Alte lucrări de specialitate, printre care o analiză sistematică din International Journal of Dermatology (2025), au urmărit efectul lui asupra pigmentării neuniforme și a luminozității tenului.

Este important de spus clar: glutationul nu este un tratament de albire; este un efect care pornește din interior către exterior. Tenul poate arăta mai luminos și mai uniform, iar rezultatele diferă de la o persoană la alta, în funcție de stilul de viață, de răspunsul individual și de numărul de ședințe.

Oral sau intravenos?

Suplimentele cu glutation sunt ușor de găsit, dar administrat oral, glutationul este în mare parte degradat în tractul digestiv înainte să ajungă în sânge. De aceea, în clinicile de terapie IV se folosește forma intravenoasă: soluția ajunge direct în circulație, la un nivel pe care suplimentele nu îl pot atinge.

Foto: Revivera Medical Clinic

Cum decurge o perfuzie cu glutation

Prima etapă este întotdeauna consultul medical. Medicul discută cu tine despre starea de sănătate, despre tratamentele pe care le urmezi și despre obiectivul tău, apoi stabilește dacă terapia ți se potrivește și cât de des să o faci.

Perfuzia cu glutation durează aproximativ 45–60 de minute și se face pe un fotoliu confortabil, într-un spațiu liniștit. Se simte doar înțepătura de la montarea perfuziei, iar administrarea se face lent, sub supraveghere medicală. Reacțiile adverse sunt rare și de regulă ușoare: un disconfort la locul puncției sau o senzație trecătoare de căldură.

Foto: Revivera Medical Clinic

Glutationul se poate asocia cu vitamine și aminoacizi, în funcție de recomandarea medicului. Poate fi completat și cu o perfuzie cu NAD+, dar aceasta se administrează întotdeauna separat.

Când nu se face perfuzia cu glutation

Ca orice terapie administrată intravenos, perfuzia cu glutation are contraindicații. Nu se face:

în sarcină și în perioada de alăptare;

în cazul unei alergii cunoscute la componentele soluției;

în timpul tratamentului cu citostatice (chimioterapie);

în alte situații în care medicul consideră administrarea nepotrivită.

Perfuzia nu înlocuiește tratamentul unei afecțiuni diagnosticate. De aceea, spune-i medicului la consult ce medicamente și suplimente iei.

Pe scurt

Glutationul este un antioxidant pe care corpul îl produce singur, dar ale cărui rezerve scad cu vârsta, cu stresul și cu un stil de viață solicitant. Administrat intravenos, după un consult și sub supraveghere medicală, poate susține protecția antioxidantă a organismului și un ten cu aspect mai luminos.

Foto: Revivera Medical Clinic

La Revivera Medical Clinic din București, consultul medical este gratuit. Perfuziile se fac în prezența permanentă a unui medic specialist ATI sau medicină de urgență. Clinica este deschisă zilnic, între 10:00 și 20:00, inclusiv în weekend.

Sursa imagine: Stocuri personale – Revivera Medical Clinic

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