Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Acum câțiva ani a trebuit să plec luni la rând într-o delegație lungă, iar câinele meu rămânea fără mine pentru prima dată. Am căutat soluții cu inima strânsă. Prietenii aveau programul lor, familia era departe, iar la gândul unei cuști anonime într-o pensiune mare mă treceau fiorii.

Am găsit în cele din urmă o soluție, dar nu înainte să trec prin nopți de îngrijorare. Mă gândeam la cum doarme, la cine îl mângâie, la dacă simte lipsa casei. Abia după ce am stat de vorbă cu cineva care iubea animalele ca mine am început să respir. Omul acela mi-a pus întrebări despre mâncarea lui preferată, despre jucăriile pe care le iubește și despre cum reacționează la zgomote.

Din experiența aceea am învățat că un animal de companie nu e un bagaj pe care îl lași oriunde. E un membru al familiei, care are rutina, temerile și bucuriile lui. Iar când pleci pentru mult timp, felul în care ai grijă de el spune tot despre cât îl iubești.

Ce faci cu animalul tău când pleci pentru mult timp?

Aici începe adevărata dilemă. O plimbare scurtă nu ajunge, iar o vizită grăbită acasă nu-i ține companie. Un animal obișnuit cu oamenii suferă dacă rămâne mult timp fără ei, iar izolarea îl poate face anxios sau trist.

Variantele clasice au și ele limitele lor. Rudele sau prietenii nu pot mereu să preia responsabilitatea pe termen lung, iar pensiunile mari pot fi zgomotoase și impersonale. Pentru unii câini și pisici, schimbarea bruscă de mediu devine o povară, iar semnele se văd în refuzul mâncării sau în tristețea de la întoarcere.

De aceea tot mai mulți oameni caută o variantă caldă, apropiată de viața de familie. Un loc în care animalul are atenție, o rutină blândă și un om care îl cunoaște. Așa pleci mai liniștit, iar el rămâne în siguranță. Nu mai ai de ales între job și grija față de cel care te așteaptă acasă.

Cum arată cazarea pe termen lung la un pet sitter?

Principiul este simplu. Animalul tău stă în casa unui sitter, nu într-un spațiu aglomerat, și se bucură de atenție aproape tot timpul. Mănâncă, se joacă, se plimbă și doarme într-un cadru liniștit, care seamănă mai mult cu un cămin decât cu o instituție.

Pe pagina Pet Sitteri – Cazare pe termen lung găsești sitteri care oferă acest serviciu, cu profiluri, tarife de pornire și informații despre fiecare. Poți filtra după județ, oraș și preț, poți sorta după recomandări sau recenzii și poți vedea totul pe hartă. Așa îți faci o imagine clară înainte să iei o decizie.

Unii sitteri se întâlnesc cu animalul înainte de plecare, pentru ca el să se obișnuiască treptat. Unii trimit poze, filmulețe și vești pe parcursul șederii. Asta te liniștește, pentru că simți că ești aproape, chiar și de la distanță.

Ce deosebește un pet sitter de o pensiune canină?

Diferența se simte în atenție. La un pet sitter, grupul este mic, iar animalul nu este unul dintre multe. Sitterul îi știe obiceiurile, îi vede schimbările de dispoziție și îi respectă ritmul, ceea ce contează mai ales pentru cei sensibili.

Contează și mediul. Într-o casă, animalul are voie să se simtă acasă. Aude sunete familiare, stă lângă oameni și nu e închis ore în șir. Pentru un animal în vârstă sau pentru unul care a trecut prin schimbări, un mediu blând face o mare diferență.

Mai există și flexibilitatea. Unii sitteri acceptă animale cu nevoi speciale, medicație sau mai multe animale din aceeași familie. Alții oferă vizite de adaptare, pentru ca primul contact să fie plăcut. Iar tu alegi ce se potrivește prietenului tău, fără să-l obligi să se adapteze unui program care nu i se potrivește.

Cum alegi un pet sitter în care poți avea încredere?

Începe cu profilul. Citește cu atenție descrierea, serviciile oferite și experiența. Uită-te la felul în care scrie omul, pentru că tonul spune mult despre grija pe care o va avea. Un sitter serios scrie deschis despre cum lucrează, despre spațiul în care va sta animalul și despre ce poate face pentru el.

Apoi vorbește cu el. Întreabă despre rutina zilnică, despre ce se întâmplă dacă animalul se îmbolnăvește și despre cum păstrați legătura. Un om care răspunde cu răbdare și cu detalii merită încrederea ta.

Verifică și părerile altora. Numărul de clienți care s-au întors la același sitter spune mult, pentru că oamenii revin acolo unde s-au simțit bine. Iar o întâlnire de probă, cu animalul alături, te ajută să vezi cum se înțeleg.

Ce îți oferă PawHelper când cauți un sitter?

PawHelper este o platformă care leagă stăpânii de animale de pet sitteri verificați din orașul lor. Aici găsești oameni care oferă cazare, plimbări sau îngrijire la domiciliu, cu profiluri clare și cu informații pe care le poți compara fără grabă. Sitterii se află mai ales în București și Ilfov, dar și în alte orașe mari din țară.

Filtrele sunt detaliate. Poți căuta după serviciu, loc și preț, dar și după nevoile animalului tău, de la medicație la îngrijiri speciale sau mai multe animale. Vezi cât de mulți clienți revin la fiecare sitter, iar asta te ajută să alegi cu mai multă siguranță.

Pentru cine pleacă pentru mult timp, o astfel de platformă înseamnă liniște și timp câștigat. Nu mai cauți la întâmplare și nu mai depinzi de noroc. Îți alegi omul potrivit, iar blănosul tău primește o a doua casă, călduroasă și atentă. Când te întorci, vei găsi un animal liniștit, care te întâmpină cu aceeași bucurie ca întotdeauna.

Foto: Freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro