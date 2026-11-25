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„Câți metri de țeavă îmi trebuie pentru 100 m2?' pare una dintre cele mai firești întrebări înaintea instalării unui sistem de încălzire prin pardoseală. Dacă pentru fiecare metru pătrat există un anumit consum de țeavă, calculul pare simplu: înmulțim suprafața casei cu valoarea respectivă și obținem necesarul.

„Câți metri de țeavă îmi trebuie pentru 100 m2?' pare una dintre cele mai firești întrebări înaintea instalării unui sistem de încălzire prin pardoseală. Dacă pentru fiecare metru pătrat există un anumit consum de țeavă, calculul pare simplu: înmulțim suprafața casei cu valoarea respectivă și obținem necesarul.

Problema este că metri pătrați identici nu au neapărat același necesar de căldură. Un living cu suprafețe vitrate generoase, un dormitor situat între alte spații încălzite și o baie cu pereți exteriori pot avea cerințe diferite, chiar dacă suprafețele lor sunt apropiate.

Din acest motiv, cantitatea de țeavă rezultă din proiectarea sistemului, nu ar trebui să reprezinte punctul de plecare al dimensionării.

Calculul începe cu necesarul termic al fiecărei încăperi

Rolul sistemului este să compenseze pierderile de căldură ale clădirii și să mențină condițiile interioare pentru care a fost proiectat. Primul lucru care trebuie înțeles este, așadar, câtă energie termică trebuie furnizată.

Două case de 120 m2 pot necesita instalații diferite.Contează caracteristicile anvelopei clădirii, nivelul de izolare, ferestrele, suprafețele vitrate, temperatura exterioară de calcul și temperaturile interioare urmărite. Orientarea și configurația încăperilor influențează la rândul lor situația.

Diferențe apar chiar în interiorul aceleiași locuințe.Un living amplasat la colțul casei poate avea doi pereți exteriori și ferestre mari. Un hol de aceeași suprafață se poate afla aproape integral între spații încălzite. A instala aceeași lungime de țeavă pe metru pătrat în ambele încăperi nu înseamnă că sistemul a fost adaptat necesarului fiecăreia.

În baie apare o altă particularitate: temperatura interioară de proiectare poate fi diferită de cea urmărită în alte camere. În plus, suprafața disponibilă efectiv pentru instalarea circuitelor poate fi mai mică decât suprafața totală a încăperii.Prin urmare, întrebarea tehnică nu începe cu „câți metri de țeavă intră aici?', ci cu „care este necesarul termic al acestei încăperi și cum îl poate acoperi pardoseala?'.

De ce pasul țevii nu trebuie ales după o singură regulă?

Distanța dintre traseele de țeavă – pasul de montaj – influențează densitatea circuitului și distribuția căldurii prin pardoseală.Dacă reducem pasul, pe aceeași suprafață va exista o lungime mai mare de țeavă. De aici apare tentația de a transforma proiectarea într-o formulă de tipul „X metri de țeavă pentru fiecare metru pătrat'.

Dar pasul trebuie corelat cu necesarul termic și cu parametrii întregului sistem.În anumite proiecte pot exista inclusiv zone care necesită o abordare diferită în cadrul aceleiași încăperi. O suprafață apropiată de un perete exterior sau de o zonă vitrată importantă nu se află în exact aceleași condiții precum partea interioară a camerei.

Mai multă țeavă nu reprezintă în sine garanția unei instalații mai performante. Densitatea traseelor trebuie să aibă o justificare în calcul.Există și limite legate de temperatura suprafeței pardoselii și de confort.

Scopul proiectării nu este încălzirea pardoselii la o temperatură cât mai ridicată, ci transferul necesarului de căldură în condiții corespunzătoare de funcționare.Țeava este rezultatul dimensionării termice și hidraulice, nu unitatea după care se ghicește puterea necesară unei camere.

Lungimea circuitelor influențează și partea hidraulică a instalației

Să presupunem că necesarul total de țeavă a fost estimat exclusiv din suprafață. Mai rămâne o problemă: acea țeavă trebuie împărțită în circuite care să funcționeze corect.Pe măsură ce lungimea circuitului crește, cresc și pierderile de presiune. Pompa trebuie să asigure circulația agentului termic, iar debitele circuitelor trebuie reglate astfel încât fiecare zonă să primească energia necesară.

Nu putem privi separat lungimea țevii, debitul și pierderea de presiune.De exemplu, împărțirea unei suprafețe mari într-un număr nepotrivit de bucle poate conduce la circuite dificil de echilibrat. În același timp, diferențele foarte mari între configurația circuitelor trebuie luate în considerare la proiectarea și reglarea instalației.

Aici devine relevant distribuitorul. Prin intermediul acestuia, circuitele sunt alimentate și pot fi echilibrate hidraulic conform proiectului. Debitul necesar nu este ales pentru că „pare suficient', ci în funcție de energia care trebuie transportată către fiecare circuit și de diferența de temperatură pentru care a fost dimensionat sistemul.

De aceea, un proiect de încălzire prin pardoseală trebuie să lege partea termică de cea hidraulică. Calculul spune câtă căldură este necesară, iar dimensionarea hidraulică stabilește cum ajunge agentul termic prin circuite în condițiile prevăzute.

Gresia și parchetul definesc modul în care are loc transferul de căldură

Deasupra țevilor există șapa și finisajul pardoselii. Energia trebuie să traverseze aceste straturi înainte de a ajunge în încăpere.Aici apare un detaliu ignorat ușor atunci când dimensionarea se reduce la metri de țeavă.

Finisajele nu au aceeași rezistență termică. Gresia și piatra sunt, în general, foarte potrivite pentru transferul termic. În cazul parchetului, contează produsul ales, grosimea și compatibilitatea declarată pentru utilizarea împreună cu încălzirea prin pardoseală. Dacă există și un strat suport, caracteristicile acestuia trebuie incluse în evaluare.

La final, sistemul nu încălzește camera direct prin țeavă. Căldura parcurge întregul ansamblu al pardoselii.Din acest motiv, schimbarea finisajului după proiectarea instalației poate modifica parametrii luați inițial în calcul.

Alegerea parchetului sau a gresiei nu ar trebui tratată ca o decizie complet independentă de instalații.Același principiu se aplică elementelor care ajung ulterior deasupra pardoselii. Covoarele groase și anumite configurații de mobilier reduc transferul termic prin suprafețele acoperite.

Suprafața camerei nu este întotdeauna egală cu suprafața activă de încălzire

O bucătărie de 15 m2 nu înseamnă neapărat 15 m2 disponibili pentru traseul sistemului. Configurația mobilierului fix și a echipamentelor trebuie cunoscută atunci când este stabilită suprafața activă.

Situația este evidentă și în baie. Cada, dușul, mobilierul și celelalte elemente influențează geometria disponibilă.Acesta este motivul pentru care proiectul instalației și cel de amenajare ar trebui coordonate înaintea execuției. Dacă poziția elementelor fixe este stabilită după realizarea circuitelor, planul inițial al suprafețelor active își poate pierde relevanța.

Diferența devine semnificativă mai ales în încăperile mici, unde câțiva metri pătrați indisponibili reprezintă o parte importantă din suprafața totală.

În practică, proiectarea corectă ajută și la alegerea celorlalte componente: distribuitor, pompă, automatizare și sursă de căldură. O instalație funcționează ca un ansamblu, iar modificarea unui parametru influențează adesea alți parametri.

Regula „atâția metri de țeavă pe metru pătrat' poate fi utilă pentru o estimare preliminară a materialului, dar nu înlocuiește calculul. Două încăperi cu aceeași suprafață pot avea pierderi termice, finisaje, suprafețe active și cerințe de temperatură diferite.

Pentru o încălzire prin pardoseală bine dimensionată, întrebarea decisivă nu este câtă țeavă încape într-o casă, ci câtă căldură trebuie livrată în fiecare încăpere și în ce condiții poate sistemul să o transfere eficient.

Foto: https://www.hobbit.ro

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